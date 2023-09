Fratelli contro: gli Hernández, i Pogba e gli altri

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League avrà provocato qualche brivido e forse un sorriso in casa Hernández, con i fratelli Lucas e Théo pronti ad affrontarsi in occasione di Paris-Milan.

Anche Alexis Mac Allister, appena approdato al Liverpool, deve fare i conti con il suo passato, perché i Reds sono stati sorteggiati contro l'Union Saint-Gilloise di suo fratello maggiore Kevin. UEFA.com racconta alcune rivalità tra fratelli ai massimi livelli del calcio europeo.

Paul e Florentin Pogba dopo lo scambio di maglie allo Stade Geoffroy-Guichard Getty Images

Paul e Florentin Pogba

Man United - St-Étienne 3-0

16/02/17, sedicesimi di UEFA Europa League

St-Étienne - Man United 0-1

22/02/17, sedicesimi di UEFA Europa League

Un sogno è diventato realtà per il difensore centrale Florentin, che sul campo ha trovato il fratello minore Paul. L'unica delusione era che il gemello di Florentin, Mathias, non poteva essere in campo perché allora giocava nello Sparta Rotterdam. "Giocavamo tutti i giorni e speravamo di affrontarci tutti e tre da professionisti", ha detto Florentin. "Non ci siamo ancora riusciti, ma essere in campo in due è già bello".

Taulant (L) and Granit Xhaka share the spotlight in London AFP via Getty Images

Taulant e Granit Xhaka

Albania - Svizzera 0-1

01/11/16, fase a gironi UEFA EURO 2020

Arsenal - Basilea 2-0

06/12/2016, fase a gironi UEFA Champions League

Basilea - Arsenal 1-4

06/12/2016, fase a gironi UEFA Champions League

L'incontro tra i fratelli Xhaka è stato il primo in Europa. "Abbiamo scommesso [sul risultato della partita], ma non abbiamo ancora deciso il premio", ha commentato Granit, che ha scelto di rappresentare il suo paese natale (la Svizzera), mentre Taulant ha scelto la patria dei suoi genitori (l'Albania). Alla fine, Taulant ha perso tre partite su tre, di cui due in Champions League 2016/17.

Adrian Cieślewicz con il TNS ©The New Saints FC

Łukasz e Adrian Cieślewicz

B36 Tórshavn - The New Saints 1-2

01/07/2015, primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

The New Saints - B36 Tórshavn 4-1

07/07/2015, primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

"La mamma ha già detto che non verrà allo stadio perché non saprebbe per chi tifare", ha rivelato Łukasz Cieślewicz dopo il sorteggio tra il B36 e il TNS di suo fratello Adrian. I due calciatori polacchi erano stati compagni nella squadra delle Isole Faroe in Europa League la stagione precedente.

Rafinha e Thiago Alcántara ©Getty Images

Thiago Alcántara e Rafinha

Barcellona - Bayern München 3-0

06/05/2015, semifinali UEFA Champions League

Sono riapparse immagini di quando un Thiago di cinque anni giocava a pallone insieme a Rafinha, tre, e al loro papà Mazinho che all'epoca era al Valencia. "Per me non varrebbe nemmeno la monetina - ha detto l'ex nazionale brasiliano quando i suoi figli si sono sfidati in semifinali da risulltati alterni -. Se dovessi lanciarne una, atterrerebbe di lato. Con un figlio per squadra per me è davvero impossibile scegliere".



Philipp e David ©Getty Images

David e Philipp Degen

Young Boys - Stuttgart 4-2

01/12/2010, fase a gironi di UEFA Europa League

Unici gemelli ad essersi incontrati in una competizione UEFA per club, i Degen si sono riuniti quando il terzino destro Philipp è stato ceduto in prestito dal Liverpool allo Stoccarda, mentre l'attaccante David è tornato in Svizzera allo Young Boys dopo un periodo in Bundesliga con il Mönchengladbach.

Diego Milito, all'epoca al Saragozza, sfida il fratello Gabriel ©Getty Images

Gabriel e Diego Milito

Barcellona - Inter 1-0

28/04/2010, ritorno semifinale UEFA Champions League

In panchina all’andata nella sconfitta per 3-1, il difensore del Barcellona Gabriel Milito ha l’occasione di sfidare il fratello e quindi l’Inter soltanto al ritorno. "Dopo il calcio d’inizio, ogni rapporto di parentela scompare”, aveva dichiarato Gabriel. Sostituito nell’intervallo, Gabriel assiste da fuori all’eliminazione della sua squadra, a cui non basta un gol di Gerard Piqué all’84’ per impedire a Diego Milito di raggiungere quella che si rivelerà una trionfale finale.

Almeno non è finita in rissa come in passato. L’attaccante nerazzurro ha ricordato una sfida tra CA Independiente e Racing Club: “In Argentina ci sfidammo in un derby e finì in una zuffa. Quella volta servì l’intervento dell’arbitro per dividerci. Ci comportammo come due ragazzini che litigano in casa".

'Competition time': Bjørn Helge and John Arne Riise ©Getty Images

John Arne e Bjørn Helge Riise

Fulham - Roma 1-1

22/10/2009, fase a gironi UEFA Europa League

Roma - Fulham 2-1

05/11/2009, fase a gironi UEFA Europa League

Si può dire che il maggiore dei Riise abbia vinto la battaglia grazie al 3-2 complessivo tra andata e ritorno, ma raggiungendo la finale del torneo con il Fulham è stato il minore a vincere la guerra. Alla vigilia della gara d’andata a Craven Cottage, il tecnico della Roma Claudio Ranieri aveva messo in guardia John Arne Riise: “Dovrà correre molto, suo fratello è molto veloce”.

Il terzino sinistro della Roma ha elevato su un piano diverso la rivalità con il fratello Bjørn Helge. "Io e mio fratello siamo compagni di stanza con la Norvegia. Ci sfidiamo su tutto in camera, ma non posso scendere nei dettagli”.

Erwin e Ronald Koeman insieme con l'Everton ©Getty Images

Ronald e Erwin Koeman

Mechelen - PSV Eindhoven 3-0

01/02/1989, Supercoppa UEFA

PSV Eindhoven - Mechelen 1-0

08/02/1989, Supercoppa UEFA

Erwin Koeman avrà anche avuto una carriera meno illustre di quella del fratello minore, ma è stato lui a prevalere nella prima sfida tra fratelli in una gara a doppio turno di competizioni UEFA per club. La formazione belga del Malines sconfisse infatti la squadra di Ronald campione d’Europa nella gara d’andata.

Chissà se il minore dei Koeman si sarà comportato come era solito fare in questi casi Erwin. Ronald Koeman ha dichiarato in un’occasione: "Quando lo battevo in un gioco da tavolo o in qualcos’altro, faceva finta di non curarsene. Non lo sopportavo. Mi mandava su tutte le furie”.