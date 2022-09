Chi ha segnato il primo gol di tutte le fase a gironi?

Cristiano Ronaldo non parteciperà alla UEFA Champions League per la prima volta dal 2002/03, ma l'attaccante del Manchester United seguirà le partite di martedì sapendo di essere l'unico giocatore ad aver segnato il primo gol della fase a gironi della competizione in due occasioni.

Questa stagione è la 31esima dell'era della UEFA Champions League. UEFA.com elenca i giocatori più veloci a segnare in ogni stagione da quando la competizione ha cambiato format nel 1992/93.

1992/93 Daniel Amokachi, Club Brugge - CSKA Moskva 1-0 (17 minuti)

1993/94 Domingos Paciência, Porto - Werder Bremen 3-2 (7 minuti)

1994/95 Nikolai Pisarev, Dynamo Kyiv - Spartak Moskva 3-2 (12 minuti)

1995/96 Andreas Möller, Borussia Dortmund - Juventus 1-3 (1 minuto)

1996/97 Jari Litmanen, Auxerre - Ajax 0-1 (4 minuti)

1997/98 Stéphane Chapuisat, Galatasaray 0-1 Dortmund (74 minuti)*

1998/99 Joseba Etxeberria, Athletic Club - Rosenborg 1-1 (6 minuti)

1999/00 Jan-Derek Sørensen, Boavista - Rosenborg 0-3; Robert Pirès Marseille - Sturm Graz 2-0 (9 minuti)

2000/01 Yegor Titov, Spartak Moskva 2-0 Leverkusen (51 minuti)*

2001/02 Marc Hendrikx, Lokomotiv Moskva 1-1 Anderlecht (15 minuti)*

2002/03 Zlatan Ibrahimović, Ajax - Lyon 2-1 (11 minuti)

2003/04 Mikaël Silvestre, Manchester United - Panathinaikos 5-0 (13 minuti)

2004/05 Vicente Rodríguez, Valencia - Anderlecht 2-0 (16 minuti)

2005/06 Florent Sinama Pongolle, Real Betis - Liverpool 1-2 (2 minuti)

2006/07 Andrés Iniesta, Barcelona - Levski Sofia 5-0 (7 minuti)

2007/08 Brandão, Shakhtar Donetsk - Celtic 2-0 (5 minuti)

2008/09 Sergio Agüero, PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 0-3 (9 minuti)

2009/10 Cristiano Ronaldo, Zürich - Real Madrid 2-5 (27 minuti)

2010/11 Petri Pasanen** Werder Bremen - Tottenham Hotspur 2-2 (12 minuti)

2011/12 Pato, Barcelona - Milan 2-2 (1 minuto)

2012/13 Isco, Málaga - Zenit 3-0 (3 minuti)

2013/14 David Alaba, Bayern München - CSKA Moskva 3-0; Filip Djuričić, Benfica - Anderlecht 2-0 (4 minuti)

2014/15 Hulk, Benfica 0-2 Zenit (5 minuti)

2015/16 Ángel Di María, Paris 2-0 Malmö (4 minuti)

2016/17 Edinson Cavani, Paris 1-1 Arsenal (1 minuto)

2017/18 Seydou Doumbia, Olympiacos 2-3 Sporting CP (2 minuti)

2018/19 Lionel Messi, Barcelona 4-0 PSV Eindhoven (32 minuti) *

2019/20 Sardar Azmoun, Lyon 1-1 Zenit (41 minuti)**

2020/21 Álvaro Morata, Dynamo Kyiv 0-2 Juventus (46 minuti)*

2021/22 Cristiano Ronaldo, Young Boys 2-1 Manchester United (13 minuti)*

* A partire dalla stagione 2018/19, due partite sono iniziate in anticipo rispetto alle altre nella serata inaugurale

** Autorete