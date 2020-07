Atalanta - Paris: dove vederla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Atalanta affronterà a Lisbona il Paris alle 21:00 CET di mercoledì 12 agosto nel primo quarto di finale a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2019/20.



Dai quarti di finale, tutte le partite si giocheranno in gara unica in due stadi a Lisbona (Portogallo); questa partita si disputerà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Le squadre potranno fare cinque cambi ma potranno effettuare tali sostituzioni in tre momenti della partita. Non sono compresi tra questi tre momenti e quindi non si potranno effettuare cambi a fine primo tempo, tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari, a fine primo tempo supplementare. Si potrà effettuare un cambio in più durante i tempi supplementari.

Di conseguenza andranno più giocatori in panchina: un totale di 23 giocatori, infatti, saranno scritti nel foglio di gara invece dei classici 18, eccezione in genere permessa solo in finale.

Come sono arrivate sin qui le due squadre?

Battuta 4-0 alla prima giornata e senza nemmeno una vittoria al giro di boa della fase a gironi, l'Atalanta ha sovvertito ogni pronostico arrivando sino ai quarti; la vittoria complessiva al cardiopalma per 8-4 contro il Valencia agli ottavi ha mostrato al mondo tutte le potenzialità della squadra bergamasca.

Imbattuto e travolgente nella fase a gironi, il Paris ha perso 2-1 col Dortmund nell'andata degli ottavi, e poi ha vinto 2-0 nel ritorno nella capitale francese ribaltando la sconfitta iniziale.

Probabili formazioni

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Atalanta: chi avrebbe immaginato che l'Atalanta sarebbe arrivata sin qui? Nella prima esperienza in UEFA Champions League, e dopo un inizio da brividi, era impossibile immaginare che l'Atalanta avrebbe superato la fase a gironi. Adesso, con altre tre vittorie potrebbe persino vincere la competizione. Se in giornata, l'Atalanta può battere chiunque.

Chris Burke, reporter Paris: tre partite per diventare campioni d'Europa. Questa è l'equazione che si trova davanti un PSG che nella fase a gironi ha avuto la miglior difesa ed è rimasto imbattuto - prima di interrompere contro il Dortmund il sortilegio durato tre anni che li ha sempre visti uscire agli ottavi. L'esplosione di gioia dopo la vittoria in rimonta col BVB la dice lunga sulla determinazione di questa squadra che punta decisamente a vincere la competizione.

Ultimi risultati

Atalanta

Forma: VPVVVV (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Situazione attuale: 2° in Serie A

Paris

Forma: VVVVSP (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Situazione attuale: campione Ligue 1, finale Coppa di Francia, finale Coppa di Lega francese

Le parole degli allenatori

