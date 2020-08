Barcellona - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dalle squadre

Barcellona e Bayern si affrontano a Lisbona venerdì 14 agosto alle 21.00 nel terzo quarto di finale di UEFA Champions League 2019/20 in gara unica.



Dove guardarla in TV

Cammino qualificazione

Il Barcellona non è apparso al massimo delle forma nonostante il primo posto nel Gruppo F con 14 punti, né nell'1-1 all'andata degli ottavi contro il Napoli, ma ha fatto vedere di cosa è capace con tre gol nel primo tempo al ritorno, sbarrando la strada ai partenopei.

Nella fase a gironi, nessuna squadra ha strabiliato più del Bayern, che ha vinto tutte le partite segnando 24 gol. La squadra è stata altrettanto spietata all'andata degli ottavi con un 3-0 sul campo del Chelsea e al ritorno con un perentorio 4-1.

Probabili formazioni

Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Vidal; Messi, Suárez, Roberto

Indisponibili: Umtiti (ginocchio)

In dubbio: Dembélé (forma fisica)

Aggiunti alla rosa: Jorge Cuenca, Ludovit Reis

Eliminati dalla rosa: Ferrán Sarsanedas, Kike Saverio

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski

Indisponibili: Pavard (caviglia)

In dubbio: Zirkzee (piede)

Aggiunti alla rosa: Bright Arrey-Mbi, Jamal Musiala, Malik Tillman

Eliminati dalla rosa: Lasse Mai, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh, Joshua Zirkzee

Il parere dei reporter

Graham Hunter, reporter Barcellona: prima della sfida con il Napoli si è parlato molto dell'imbattibilità casalinga di 35 partite del Barça in questa competizione, ma meno del fatto che l'ultima sconfitta è arrivata per mano di un Bayern dilagante, ora rivale ai quarti di finale dei Blaugrana. Il Barça affronta una squadra con uno stile di gioco non diverso da Juve, Paris, Roma e Liverpool, che nelle ultime stagioni hanno fatto male ai Catalani: ricco di abilità individuali, ma dinamico e atletico. Sarà un test difficile: quello in cui la classe di Lionel Messi dev'essere accompagnata da una difesa impeccabile.

Jordan Maciel, reporter Bayern: travolgendo il Chelsea gli ottavi, il Bayern ha dimostrato perché è tra le favorite alla vittoria finale, anche se preferisce non parlare di triplete. I campioni di Germania sono certamente in forma e con Robert hanno probabilmente il giocatore più forte del mondo, ma affrontano una squadra che deve farsi perdonare le delusioni in Spagna. In più, c'è un certo Messi. Importante: chi ha vinto i tre confronti diretti precedenti ha poi vinto il torneo.

Ultimi risultati

Barcellona

Forma: VVSVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Competizioni nazionali: 2° in Liga

Bayern

Forma: VVVVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Competizioni nazionali: vincitore della Bundesliga e della Coppa di Germania

Le parole degli allenatori

Dai quarti di finale, tutte le partite si disputeranno in gara unica in due stadi di Lisbona (Portogallo). Questa partita si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.