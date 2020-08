Bayern schiacciasassi, è in semifinale

Il Bayern Monaco conquista d’autorità la semifinale di UEFA Champions League, la seconda nelle ultime tre stagioni. A Lisbona, la sfida dei quarti contro il Barcellona è praticamente senza storia: i campioni di Germania si affermano con un incredibile 8-2, trascinati dalle doppiette di Thomas Müller e dell’ex Coutinho, e ora attendono la vincente di Manchester City-Lione. Per la squadra guidata da Hans-Dieter Flick, nel 2020, è la 23esima vittoria su 24 partite ufficiali, il 19esimo successo consecutivo.



All’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, la sfida inizia subito con i fuochi di artificio. Dopo una deviazione di Jérôme Boateng sul tentativo di Lionel Messi, i campioni di Germania passano in vantaggio. Müller duetta con Robert Lewandowski e non dà scampo a Marc-André ter Stegen.

Sono trascorsi quattro minuti, ma i Blaugrana riescono a pareggiare grazie a un clamoroso autogol di David Alaba, che non dà scampo al suo portiere Manuel Neuer. Il Bayern però è in serata di grazie e il primo tempo si chiude 4-1 con i gol di Ivan Perišić, Serge Gnabry e ancora Müller, dopo il palo centrato da Luis Suárez con il risultato in equilibrio.

Nella ripresa, dopo l’ingresso di Antoine Griezmann, “El Pistolero” trova il gol che restituisce speranza al Barça, ma i campioni di Germania sono incontenibili. Joshua Kimmich, sulla super giocata di Alphonso Davies, mette in rete il quinto gol, poi partecipa alla festa anche Lewandowski, che fa centro di testa.

Non basta, perché l’ex Coutinho - entrato a gara iniziata - trova il gol altre due volte nello spazio di pochi minuti e chiude il risultato sull’8-2. Per il Barcellona è una disfatta, per il Bayern una super vittoria che entra di diritto negli almanacchi della UEFA Champions League.