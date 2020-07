Anteprima di Lipsia-Atlético

Lipsia e Atlético si affrontano giovedì 13 agosto alle 21:00 (CET) nel secondo quarto di finale di UEFA Champions League 2019/20.



Dove guardarla

Fare clic qui per informazioni su canali e orari.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La stagione in Champions League finora

Dai quarti di finale, tutte le partite saranno giocate in gara unica in due stadi di Lisbona (Portogallo). Questo incontro verrà disputato all'Estádio José Alvalade.

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.

Il cammino delle squadre

Primo classificato nel Gruppo G con una sola sconfitta, il Lipsia ha eliminato il Tottenham vicecampione in carica agli ottavi con un 4-0 complessivo, destando l'interesse di molti.

Con un rendimento al di sotto delle aspettative per gran parte della stagione, l'Atlético ha subito due sconfitte nella fase a gironi, ma si è riconfermato squadra da evitare eliminando il Liverpool campione in carica agli ottavi.

Probabili formazioni

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Vittorie memorabili dell'Atlético contro le squadre tedesche

Lipsia: a seguire

Atlético: a seguire

L'opinione degli esperti

James Thorogood, reporter Lipsia: proprio come l'Ajax la scorsa stagione, il Lipsia si è guadagnato il titolo di rivelazione del torneo grazie a un calcio accattivante che ha regalato al club il primo accesso della sua storia alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Se il primo posto finale nel Gruppo G non fosse bastato come biglietto da visita, il successo 4-0 complessivo sul Tottenham vicecampione d'Europa agli ottavi di finale ha completato il quadro. Le prestazioni del Lipsia hanno evidenziato la crescita della squadra nella stagione d'esordio in panchina per Julian Nagelsmann.

Joseph Walker, reporter Atlético: l'Atlético ha avuto alti e bassi in Spagna ma ha riservato le sue prestazioni migliori per la massima competizione europea. Dai due gol recuperati alla Juventus alla prima giornata fino alla vittoria apparentemente illogica contro il Liverpool, la sua caparbietà e la sua combattività sono solo due motivi per cui non deve mai essere dato per scontato.

Ultimi risultati

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol del Lipsia in questa Champions League

Lipsia

Forma: VSPVPV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Posizione finale in classifica: 3° in Bundesliga

Atlético

Forma: VPVPVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Posizione attuale in classifica: 3° in Liga

Le parole degli allenatori

A seguire