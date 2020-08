Manchester City - Lyon: dove guardarla, probabili formazioni, ultime notizie

Manchester City e Lyon si sfidano alle 21:00 CET di sabato 15 agosto a Lisbona nell'ultimo quarto di finale della UEFA Champions League 2019/20.

Dove guardarla in TV

Man. City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, D. Silva; B. Silva, Jesus, Sterling

Assenti: Agüero (knee)



Guarda tutti i gol del Lyon in questa edizione di Champions League

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé

Assenti: none

In dubbio: Denayer (groin), Cornet (thigh), Tete (calf)

Ultimi risultati

Man. City

Forma: VVVSV (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Posizione in classifica: 2° in Premier League, vincitore Coppa di Lega

Lyon

Forma: SPSSV

Posizione in classifica: 7° Ligue 1, finalista Coppa di Lega

Dichiarazioni Allenatori

Josep Guardiola, Man. City: "I club d'élite ci saranno sempre, come Bayern, Real Madrid, Barcellona, le grandi d'Inghilterra e di Francia, ma una competizione del genere è necessaria. In gare secche può accadere di tutto, battere una big in una doppia sfida è più difficile, ma in gara unica può davvero succedere qualsiasi cosa. Servirà forza mentale, la partita termina al fischio finale e non prima. In gare di questo tipo contano la mentalità, il cuore e il coreaggio: i miei ragazzi sono pronti."

Rudi Garcia, Lyon: "Aver eliminato la Juventus ci dà ulteriore fiducia. Vogliamo rimanere a lungo a Lisbona: nonostante il City sia la grande favorita, vogliamo sorprendere tutti. In una gara secca la sorpresa ci può stare. L'aspetto tattico è importante, ma ciò che conta veramente è lo spirito si squadra. Domani valuteremo esattamente le condizioni di Jason Denayer e Maxwel Cornet. Kenny Tete ha avuto un problemino, ma spero di avere l'intera rosa a disposizione. Ne riparleremo dopo la rifinitura di questa sera".

Dai quarti di finale, tutte le partite saranno giocate in gara unica in due stadi di Lisbona (Portogallo). Questo incontro verrà disputato all'Estádio José Alvalade.

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.