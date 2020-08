All'improvviso è Lione, City ancora battuto

Il Lione raggiunge la semifinale di UEFA Champions League contro il Bayern grazie a un 3-1 sul Manchester City con doppietta nel finale di Moussa Dembélé.



La partita in pillole

La gara inizia a viso aperto e prende vita al 24': su un lungo passaggio di Marçal, Karl Toko Ekambi scatta a rete ma viene anticipato da Eric García; sulla palla vagante si avventa Maxwel Cornet, che trafigge Ederson. Dopo una parata di Anthony Lopes su conclusione di Rodri, un intervento in extremis di Cornet nega il gol a Raheem Sterling, con il City sempre più intenzionato a pareggiare prima dell'intervallo.

Il Lione esulta dopo il terzo gol

Nella ripresa, l'attacco del City appare spuntato fino a quando Sterling supera un difensore sulla sinistra e appoggia all'indietro per Kevin De Bruyne, che di piatto pesca perfettamente l'angolo e firma l'1-1. L'undici di Josep Guardiola conquista sempre più campo, ma ancora una volta evidenzia tutta la sua fragilità difensiva: su una palla persa dal City a metà campo, Houssem Aouar lancia lungo per il subentrato Moussa Dembélé, che si trova faccia a faccia con il portiere e non sbaglia.

Il City affonda definitivamente nel giro di un minuto: dopo un clamoroso errore sotto porta di Sterling, Dembélé sigla il 3-1 ribadendo in rete un pallone non trattenuto da Ederson.

Cornet firma il primo gol

Formazioni

Man. City: Ederson; Walker, García, Laporte, Cancelo; Fernandinho (Mahrez 56'), Gündoğan, Rodri (Silva 84'); De Bruyne, Jesus, Sterling

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (Tete 74'), Caqueret, Guimarães (Mendes 70'), Aouar, Cornet; Depay (Dembélé 75'), Ekambi (Reine-Adélaïde 87')

Prossima tappa

Il Lione affronterà il Bayern in semifinale (in gara unica) mercoledì 19 agosto all'Estádio José Alvalade di Lisbona alle 21.