Manchester City - Chelsea: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Manchester City affronterà il Chelsea in finale di UEFA Champions League, sabato 29 maggio alle 21:00 CET.



Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la finale di UEFA Champions League in TV.

Probabili formazioni

Tutti i gol del Man. City nel cammino verso la finale

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Werner, Mount

Come sono arrivati in finale

Manchester City

Bilancio: V11 P1 S0 GF25 GS4

Migliori marcatori: Riyad Mahrez, Ferran Torres (4)

Semifinale: 4-1 - Paris

Quarti di finale: 4-2 - Dortmund

Ottavi di finale: 4-0 - Mönchengladbach

Gruppo C: primo posto

Chelsea

Bilancio: V8 P3 S1 GF22 GS4

Miglior marcatore: Olivier Giroud (6)

Semifinale: 3-1 - Real Madrid

Quarti di finale: 2-1 - Porto

Ottavi di finale: 3-0 - Atlético

Gruppo E: primo posto

Statistiche

Highlights: Chelsea - Real Madrid 2-0 (2 min)

Manchester City

Forma: SVVVVVV

Ultima: Man. City - Chelsea 1-2, 08/05

Prossima: Newcastle - Man. City, 14/05

Situazione attuale: vincitore Premier League, vincitore Coppa di Lega

Chelsea

Forma: VVVPVP

Ultima: Man. City - Chelsea 1-2, 08/05

Prossima: Chelsea - Arsenal, 12/05

Situazione attuale: 4° in Premier League, finale FA Cup

Perché potrebbe vincere

I neo campioni d'Inghilterra quest'anno sembrano inarrestabili anche in Europa. I gioco offensivo del City è noto ormai da tempo, ma adesso i Cityzens hanno aggiunto una maggiore solidità difensiva, con soli quattro gol subiti nelle 12 partite giocate finora. Se superare il tabù quarti di finale è stata una spinta alla loro autostima, il modo con cui ha battuto il PSG in semifinale ha sicuramente tolto ogni dubbio sulla capacità del City di arrivare sino in fondo.

Matthew Howarth, reporter Man. City

Sconfitto appena due volte dall'arrivo di Thomas Tuchel in panchina, il Chelsea sembra avere cambiato marcia col tecnico tedesco. Se il reparto offensivo continua a crescere come negli ultimi mesi, i Blues non hanno motivo di temere niente e nessuno. Quando ha vinto il trofeo nel 2012, il Chelsea aveva cambiato allenatore in corsa, quindi chi può dire che non accada anche questa volta? Inoltre, la vittoria sul City in semifinale di FA Cup fa ben sperare.

L'opinione dal campo

Josep Guardiola, allenatore Man. City: "Entrambi abbiamo lottato e siamo arrivati in finale di Champions League. La gente crede che sia facile arrivare in finale di Champions League. Arrivare in finale ora ha senso per quello che abbiamo fatto negli ultimi quattro o cinque anni. I ragazzi hanno una gran continuità, e questa è una cosa eccezionale".

César Azpilicueta, capitano del Chelsea: "Abbiamo giocato contro il City molte volte, ma stavolta è una finale di Champions League. Daremo tutto, crediamo in noi stessi, sappiamo che dovremo lavorare duramente, ma siamo pronti".