Manchester City - Chelsea: storia della partita, stato di forma, precedenti

Il Manchester City si prepara per la sua prima finale di UEFA Champions League, mentre il Chelsea la disputa per la terza volta e ha già trionfato nel 2012.

• Le squadre si ritrovano in Europa dopo 50 anni ma hanno già giocato sfide memorabili in UEFA Champions League contro formazioni di Premier League. Il City è stato eliminato da una connazionale nel 2018 e 2019, mentre il Chelsea ha perso la sua prima finale contro un'inglese.

• Questa sarà la terza finale di UEFA Champions League tra squadre inglesi. Il Chelsea ha disputato la prima, perdendo ai rigori contro il Manchester United a Mosca nel 2008. Due anni fa, il Liverpool ha battuto il Tottenham Hotspur a Madrid.

• Ci sono state sette finali di UEFA Champions League tra squadre dello stesso paese, sempre dal 2000. Il Real Madrid ha battuto una connazionale nel 2000 (Valencia), 2014 e 2016 (Atlético de Madrid), mentre il Milan ha sconfitto la Juventus ai rigori nel 2003 e il Bayern München ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund nel 2013.

• Il City è la nona squadra inglese a disputare la finale di Coppa dei Campioni. L'Inghilterra è al primo posto per numero di finaliste ed è seguita da Italia e Germania con sei.

• La finale si giocherà all'Estádio do Dragão di Oporto, che ha ospitato la gara tra il City e i padroni di casa in questa fase a gironi: è stata l'unica partita non vinta dalla formazione inglese nell'edizione 2020/21. Il Chelsea ha vinto solo una volta a Oporto in quattro tentativi.

• City e Chelsea hanno subito solo quattro gol sino alla finale. Si tratta del totale più basso per le due finaliste da quando Barcellona (quattro gol subiti) e Arsenal (due) si sono affrontate nella gara decisiva del 2006. Nessuna delle due finaliste di UEFA Champions League 2020/21 ha mai subito più di un gol a partita.

Finali

Manchester City

• Il City è la 42ª squadra a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni, nonché la terza esordiente in tre stagioni consecutive dopo il Tottenham nel 2019 e il Paris Saint-Germain nel 2020. Inoltre, è la 21ª squadra ad andare in finale di UEFA Champions League.

• Il City potrebbe diventare la 23ª squadra a vincere la Coppa dei Campioni, nonché il primo nome nuovo sul trofeo dal trionfo del Chelsea nel 2012.

• Il City è alla sua seconda finale europea. Nel 1969/70, ha battuto i polacchi del Górnik Zabrze per 2-1 al Prater Stadion di Vienna in finale di Coppa delle Coppe.

• Josep Guardiola, vincitore con il Barcellona nel 2009 e nel 2011, potrebbe diventare il sesto allenatore a vincere la Coppa dei Campioni con due squadre diverse dopo Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund 1997, Bayern München 2001), José Mourinho (Porto 2004, Internazionale 2010), Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013) e Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014).

• İlkay Gündoğan è l'unico giocatore del City che ha già disputato una finale di UEFA Champions League. Dopo aver trasformato un rigore nella finale del 2013 persa 2-1 contro il Bayern, potrebbe diventare il quarto giocatore ad andare in gol con squadre diverse in finale di Coppa dei Campioni. Finora ci sono riusciti Velibor Vasović (Partizan 1966, Ajax 1969), Cristiano Ronaldo (Manchester United 2008, Real Madrid 2014, 2017) e Mario Mandžukić (Bayern 2013, Juventus 2017).

Chelsea

• Il Chelsea è alla sua terza finale di UEFA Champions League. Le due precedenti si sono concluse ai rigori (V1 S1):

2008 Manchester United S 1-1 (dts, 5-6 dcr), Mosca

2012 Bayern München V 1-1 (dts, 4-3 dcr), Monaco

• Thomas Tuchel ha raggiunto la finale della scorsa edizione con il Paris Saint-Germain, perdendo 1-0 contro il Bayern a Lisbona. È il primo allenatore a portare due squadre diverse in finale di Coppa dei Campioni in due stagioni consecutive.

• Thiago Silva era il capitano del Paris battuto in finale un anno fa. È l'unico giocatore del Chelsea ad aver già disputato una finale di UEFA Champions League.

• Mateo Kovačić è rimasto in panchina nelle finali vinte dal Real Madrid nel 2017 e nel 2018. Inoltre, ha collezionato otto presenze nella vittoriosa edizione 2015/16 ma non è stato convocato per la finale.

• Oltre ad aver giocato due finali di UEFA Champions League, il Chelsea ha vinto quelle di Coppa delle Coppe del 1971 (2-1 nella gara di ripetizione contro il Real Madrid) e del 1998 (1-0 vs Stuttgart) e quelle di UEFA Europa League del 2013 (2-1 contro il Benfica) e del 2019 (4-1 contro l'Arsenal). Ha anche vinto la Supercoppa UEFA del 1998, ma ha perso nel 2012, 2013 e 2019 (quest'ultima ai rigori contro il Liverpool dopo un 2-2 a Istanbul).

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate solo una volta nelle competizioni UEFA, nelle semifinali di Coppa delle Coppe UEFA 1970/71. Il Chelsea ha vinto entrambe le gare per 1-0, con gol di Derek Smethurst (46') a Stamford Bridge e autorete di Ron Healey (43') a Maine Road. Il Chelsea ha poi vinto il torneo battendo il Real Madrid nella finale di ripetizione.

• Le due formazioni si affrontano per la quarta volta in stagione. Il Chelsea ha vinto due partite su tre, compreso un 2-1 al City of Manchester Stadium l'8 maggio alla fine della settimana che ha suggellato la qualificazione in finale per entrambe. La gara è stata decisa da un gol nel recupero di Marcos Alonso dopo le reti di Raheem Sterling (44') e Hakim Ziyech (63') e un rigore di Sergio Agüero parato da Edouard Mendy. Il City ha così dovuto rinviare i festeggiamenti per il titolo in Premier League.

• L'undici di Tuchel ha anche battuto il City in semifinale di FA Cup a Wembley il 17 aprile, con rete decisiva di Ziyech al 10' della ripresa.

• Il 3 gennaio, la squadra di Guardiola ha vinto 3-1 a Stamford Bridge in Premier League grazie alle reti di Gündoğan (18'), Phil Foden (21') e Kevin De Bruyne (34'), mentre Callum Hudson-Odoi ha firmato il gol della bandiera del Chelsea (ancora allenato da Frank Lampard) al 90'.

• Nel complesso, il Chelsea ha centrato 68 vittorie contro il City, che invece ne ha collezionate 58; i pareggi sono stati 40. Il Chelsea si è aggiudicato tre degli ultimi quattro confronti diretti.

• Le squadre si sono affrontate anche in finale di Coppa di Lega 2018/19. Il City ha vinto 4-3 ai rigori dopo uno 0-0 a Wembley. Gündoğan, Agüero, Bernardo Silva e Sterling sono andati a segno dal dischetto per il City, mentre César Azpilicueta, Emerson ed Eden Hazard hanno fatto altrettanto per il Chelsea. Leroy Sané si è fatto ipnotizzare da Kepa, mentre Jorginho non è riuscito a superare Ederson e David Luiz ha colpito il palo per il Chelsea.

• Le due formazioni hanno disputato solo un'altra finale di coppa, la prima di Full Members' Cup nel 1985/86: si trattava di una competizione riservata alle squadre dei primi due campionati inglesi. I Blues hanno vinto 5-4 a Wembley con tripletta di David Speedie e doppietta di Colin Lee.

Forma

Manchester City

• Oltre al Chelsea nel 1971, il City ha affrontato una squadra inglese solo due volte nelle competizioni UEFA, sempre ai quarti di Champions League, e ha sempre perso. Nel 2017/18 è stato battuto 3-0 fuori casa e 2-1 in casa dal Liverpool, con unico gol di Gabriel Jesus, mentre la stagione successiva è uscito contro il Tottenham ai gol in trasferta: dopo una sconfitta esterna per 1-0, ha vinto 4-3 al ritorno con gol di Sterling (2), Bernardo Silva e Agüero ma non è riuscito a evitare l'eliminazione.

• Quest'ultima, dunque, è stata l'unica vittoria del City in sei sfide europee contro squadre inglesi (S5).

• Il City ha segnato tre gol nelle prime tre partite del Gruppo C, battendo il Porto (3-1), il Marseille e l'Olympiacos (entrambi per 3-0) prima della vittoria per 1-0 in Grecia alla quarta giornata che è valsa la qualificazione. Lo 0-0 in casa del Porto nella quinta giornata ha confermato il primo posto del club inglese, che ha chiuso il girone con un 3-0 casalingo sul Marsiglia.

• La formazione di Josep Guardiola ha poi battuto due volte 2-0 i tedeschi del Borussia Mönchengladbach agli ottavi (giocando entrambe le partite a Budapest) e due volte 2-1 il Dortmund ai quarti. In semifinale ha battuto il Paris (2-1 t, 2-0 c) ed è arrivato a sette vittorie consecutive, diventando la prima squadra inglese a riuscirci in Coppa dei Campioni.

• Il City è anche la prima squadra inglese ad aver vinto 11 partite di un'edizione della Coppa dei Campioni. È a una sola lunghezza dal record stabilito dal Real Madrid nel 2001/02.

• Il gol segnato da Reus all'andata dei quarti ha messo fine a 790 minuti di imbattibilità del City in UEFA Champions League, ovvero dalla rete del vantaggio di Luis Dìaz (Porto, 14') alla prima giornata. Il record nel torneo è stato stabilito dall'Arsenal nel 2005/06 (995 minuti), mentre il City è attualmente secondo dopo aver superato i 690 minuti della Juventus.

• Il City ha chiuso la scorsa Premier League al secondo posto ed è arrivato ai quarti di finale per la terza stagione consecutiva, uscendo col Lyon con un 3-1 in gara unica a Lisbona. Gli inglesi avevano chiuso il girone con 14 punti (V4 P2); agli ottavi hanno battuto 2-1 in trasferta e in casa i 13 volte campioni d'Europa del Real Madrid.

• Questa è la decima partecipazione dei Cityzens in UEFA Champions League; dal 2011/12, il club inglese è sempre stato presente nella competizione.

• Il City ha segnato 60 gol nelle ultime 25 partite di UEFA Champions League; nelle ultime tre stagioni, il suo bilancio è V24 P4 S3, con 76 gol segnati e 25 subiti.

• Con il pareggio a Oporto alla quinta giornata, il City ha un bilancio di V1 P2 S1 in Portogallo. È stata la sua seconda partita al Dragão: la prima si era conclusa con un 2-1 sul Porto ai sedicesimi di UEFA Europa League 2011/12, con gol decisivo di Agüero all'85'.

• Il bilancio del City ai rigori nelle competizioni UEFA è V2 S0:

4-2 contro Midtjylland, secondo turno di qualificazione di Coppa UEFA 2008/09 4-3 contro Aalborg, ottavi di Coppa UEFA 2008/09

Chelsea

• Il Chelsea è alla sua quarta finale europea contro una squadra inglese. Dopo aver perso quella di UEFA Champions League 2008 contro il Manchester United, ha vinto quella di UEFA Europa League 2019 contro l'Arsenal per 4-1, mentre lo stesso anno ha perso la Supercoppa UEFA contro il Liverpool per 5-4 ai rigori dopo un 2-2 a Istanbul.

• Il bilancio del Chelsea contro squadre inglesi in Europa è V7 P8 S4. Quella contro l'Arsenal nel 2019 è stata l'unica vittoria nelle ultime cinque partite (P2 S2), anche se complessivamente i Blues hanno vinto cinque sfide a eliminazione diretta su 10.

• Il Chelsea ha superato il Gruppo E in tranquillità vincendo tutte e tre le gare esterne e perdendo punti solo alla prima e all'ultima giornata in casa contro Sevilla (0-0) e Krasnodar (1-1). Dopo un 3-0 sul Rennes a Stamford Bridge, ha battuto Krasnodar (4-0), Rennes (2-1) e Sevilla (4-0); quest'ultimo risultato gli ha garantito il primo posto nel girone. Inoltre, Olivier Giroud è diventato il primo giocatore del Chelsea a segnare quattro gol in una partita di Coppa dei Campioni, nonché il più anziano autore di una tripletta nella storia della UEFA Champions League (34 anni e 63 giorni).

• Con Thomas Tuchel in panchina al posto di Frank Lampard, il Chelsea ha superato l'Atlético de Madrid agli ottavi di finale (vittorie per 1-0 a Bucarest e 2-0 in casa), il Porto ai quarti (2-0 c, 0-1 c a Siviglia) e il Real Madrid in semifinale (1-1 t, 2-0 c).

• Quarto classificato in Premier League nel 2019/20, il Chelsea partecipa per la diciassettesima volta alla UEFA Champions League, la terza in quattro anni. L'unica eccezione risale al 2018/19, quando però ha vinto la UEFA Europa League con Maurizio Sarri.

• La scorsa stagione, l'undici di Frank Lampard ha reagito alla sconfitta casalinga contro il Valencia alla prima giornata (0-1) classificandosi secondo nel Gruppo H con 11 punti e cedendo il posto alla formazione spagnola per inferiorità negli scontri diretti. Quindi, è uscito agli ottavi contro i futuri campioni del Bayern (0-3 c, 1-4 t).

• Contando le otto vittorie di questa stagione, il Chelsea ha collezionato 11 successi nelle ultime 19 gare di UEFA Champions League (P5 S3).

• Mendy ha tenuto la porta inviolata 11 volte in questa Champions League: si tratta del totale più alto per un portiere di una squadra inglese nella storia della competizione. L'estremo difensore ha una lunghezza di vantaggio su Ederson del Manchester City.

• Il Chelsea gioca per la quinta volta al Dragão, dove ha un bilancio di V1 P1 S2. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Porto nella fase a gironi di UEFA Champions League 2015/16. Il bilancio dei Blues in Portogallo è V3 P1 S2.

• Il bilancio del Chelsea ai rigori in competizioni UEFA è V2 S4:

1-4 contro Liverpool, semifinale di UEFA Champions League 2006/07

5-6 contro Manchester United, finale di UEFA Champions League 2007/08

4-3 contro Bayern München, finale di UEFA Champions League 2011/12

4-5 contro Bayern München, Supercoppa UEFA 2013

4-3 contro Eintracht Frankfurt, semifinale di UEFA Europa League 2018/19

4-5 contro Liverpool, Supercoppa UEFA 2019

Collegamenti e curiosità

• Tuchel non aveva mai battuto Guardiola da allenatore prima di approdare al Chelsea. Il suo bilancio con Mainz e Dortmund era P2 S3, con due gol segnati e 11 subiti. Il confronto diretto più recente prima di questa stagione risaliva alla finale di Coppa di Germania 2015/16, vinta dal Bayern ai rigori dopo uno 0-0: era l'ultima partita di Guardiola in panchina prima del trasferimento al City.

• De Bruyne ha firmato con il Chelsea a gennaio 2012, terminando la stagione al Genk prima di trasferirsi a Londra. Tuttavia, ha collezionato solo nove presenze con i Blues fra tutte le competizioni – tre nella fase a gironi di UEFA Champions League nel 2013 – trascorrendo il 2012/13 in prestito al Werder Bremen prima di tornare in Germania al Wolfsburg a titolo permanente a gennaio 2014.

• Willy Caballero, portiere di riserva del Chelsea, ha collezionato 48 presenze con il City tra il 2014 e il 2017. Ha parato tre rigori nella finale di Coppa di Lega 2015/2016 contro il Liverpool, aggiudicandosi il suo unico trofeo a Manchester.

• Nathan Aké è passato al Chelsea nel 2010 ma ha collezionato solo 17 presenze fra tutte le competizioni, trasferendosi al Bournemouth a titolo permanente nel 2017. È rimasto in panchina nelle finali di UEFA Europa League 2012/13 e di Coppa di Lega 2014/15 vinte dal Chelsea, oltre che in quella di FA Cup persa contro l'Arsenal nel 2017.

• Compagni di nazionale:

John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Raheem Sterling e Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham (Inghilterra)

Eric García, Rodri, Ferran Torres & Kepa, Marcos Alonso, César Azpilicueta (Spagna)

Benjamin Mendy e Kurt Zouma, N'Golo Kanté, Olivier Giroud (Francia)

İlkay Gündoğan e Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz (Germania)

Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus e Thiago Silva (Brasile)

Zack Steffen e Christian Pulišić (Stati Uniti)

• Sergio Agüero e Caballero sono stati compagni nell'Argentina per un breve periodo nel 2018.

• Hanno giocato insieme:

César Azpilicueta e Kevin De Bruyne (Chelsea 2013)

Riyad Mahrez e N'Golo Kanté (Leicester 2015/16)

Riyad Mahrez e Ben Chilwell (Leicester 2016–18)

Aymeric Laporte e Kepa (Athletic Club 2016–18)

İlkay Gündoğan e Christian Pulišić (Borussia Dortmund 2015/16)

• Mahrez e Kanté sono stati compagni nel Leicester che si è aggiudicato il titolo in Premier League nel 2015/16. Kanté vi ha trascorso una sola stagione, giocando 37 partite di campionato su 38, mentre Mahrez ha totalizzato 17 gol in 37 gare.

• Tuchel ha allenato Gündoğan al Dortmund nel 2015/16.

• Foden e Hudson-Odoi hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA Under 17 2017 con l'Inghilterra in India.

• Steffen o Pulišić potrebbero diventare il primo giocatore statunitense a disputare una finale di Coppa dei Campioni.