Anteprima di Manchester City - Paris Saint-Germain: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Manchester City ospiterà il Paris nel ritorno della semifinale di UEFA Champions League in programma martedì 4 maggio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, parere e analisi degli esperti.

Highlights: Paris - Man. City 1-2 (2 min)

Marquinhos ha segnato ancora una volta nelle grandi occasioni, portando in vantaggio il PSG dopo 15 minuti con un cokpo di testa. Il City ha faticato per gran parte del primo tempo ma nella ripresa ha cambiato marcia segnando due preziosi gol in trasferta con Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez. Idrissa Gueye del Paris è stato espulso sul finale.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire la tua squadra di UEFA Champions League in TV.

Stato di forma

Man. City

Forma: VVVSVS

Ultima: Paris - Man. City 1-2, 28/04 (andata semifinale UEFA Champions League)

Prossima: Crystal Palace - Man. City, 01/05

Situazione attuale: 1° in Premier League, vincitore Coppa di Lega

Paris

Forma: SVVVSV

Ultima: Paris - Man. City 1-2, 28/04 (andata semifinale UEFA Champions League)

Prossima: Paris - Lens, 01/05

Situazione attuale: 2° in Ligue 1, semifinale Coppa di Francia

Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

Josep Guardiola, allenatore Man. City: "Questo club non ha molta esperienza in queste fasi della competizione. Tutto ciò che voglio è che saremo noi stessi nel ritorno. Siamo bravi a giocare in un certo modo, non possiamo fare diversamente".

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris: "Nel calcio bisogna crederci. Cercheremo di vincere e di fare gol. Ovviamente siamo un po' sotto pressione, ma nel calcio bisogna sempre provarci".