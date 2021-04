Chelsea - Real Madrid: storia della partita, stato di forma, precedenti

Il Chelsea ospita il Real Madrid a Stamford Bridge per la gara di ritorno della semifinale di UEFA Champions League dopo l'1-1 dell'andata che lascia ancora aperto il discorso qualificazione.

• Il club inglese è passato in vantaggio con Christian Pulišić al 14' all'Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid nell'andata del 27 aprile. Lo statunitense è diventato il primo americano a segnare in una semifinale di UEFA Champions League. La squadra di casa dopo 15 minuti ha segnato il prezioso gol del pari con una conclusione al volo di Karim Benzema.

• Le squadre hanno entrambe ottenuto dei successi contro club della nazione avversaria nella fase a eliminazione diretta di questa edizione. Il Real ha eliminato i campioni d'Inghilterra del Liverpool nei quarti di finale; negli ottavi il Chelsea aveva vinto entrambe le sfide contro l'Atlético.

Precedenti

• Le due squadre si sono affrontate solo tre volte in passato prima dell'andata - in due finali UEFA con vittorie del Chelsea, ancora imbattuto contro il Real. L'ultima partita tra le due squadre prima dell'andata risale alla Supercoppa UEFA del 1998 a Montecarlo, quando la rete di Gustavo Poyet a sette minuti dalla fine allo Stade Louis II ha regalato la vittoria ai detentori della Coppa delle Coppe UEFA contro il Real, campione della UEFA Champions League.

• Il club inglese ha avuto la meglio anche nella finale di Coppa delle Coppe del 1971 contro il Madrid giocata al Pireo. La prima partita giocata allo stadio Georgios Karaiskakis è finita 1-1 con le reti di Peter Osgood e Ignacio Zoco.

• Due giorni dopo, nello stesso stadio, le reti nel primo tempo di John Dempsey (31') e ancora Osgood (39') hanno regalato al Chelsea la sua prima coppa europea nonostante il gol di Sebastián Fleitas che ha accorciato le distanze a 15 minuti dalla fine.

Chelsea

• Il bilancio del Chelsea in semifinale di Coppa dei Campioni è Q2 E7:

2003/04 Monaco S 3-5 (1-3 t, 2-2 c)

2004/05 Liverpool S 0-1 (0-0 c, 0-1 t)

2006/07 Liverpool S 1-4 ai rigori (1-0 c, 0-1 t)

2007/08 Liverpool V 4-3 (1-1 t, 3-2 c)

2008/09 Barcellona S 1-1 gol in trasferta (0-0 t, 1-1 c)

2011/12 Barcellona V 3-2 (1-0 c, 2-2 t)

2013/14 Atlético de Madrid S 1-3 (0-0 t, 1-3 c)

• Per il Chelsea è la 14esima semifinale di competizioni UEFA; il bilancio è Q6 E7.

• Il Chelsea ha superato il Gruppo E in tranquillità vincendo tutte e tre le gare esterne e perdendo punti solo alla prima e all'ultima giornata in casa contro Sevilla (0-0) e Krasnodar (1-1). Dopo un 3-0 sul Rennes a Stamford Bridge, ha battuto Krasnodar (4-0), Rennes (2-1) e Sevilla (4-0); quest'ultimo risultato gli ha garantito il primo posto nel girone. Inoltre, Olivier Giroud è diventato il primo giocatore del Chelsea a segnare quattro gol in una partita di Coppa dei Campioni, nonché il più anziano autore di una tripletta nella storia della UEFA Champions League (34 anni e 63 giorni).

• Con Thomas Tuchel in panchina al posto di Frank Lampard, il Chelsea ha superato l'Atlético de Madrid, capolista della Liga, agli ottavi di finale vincendo 1-0 a Bucarest prima di imporsi 2-0 in casa.

• Quarto classificato in Premier League nel 2019/20, il Chelsea partecipa per la diciassettesima volta alla UEFA Champions League, la terza in quattro anni. L'unica eccezione risale al 2018/19, quando però ha vinto la UEFA Europa League con Maurizio Sarri.

• La scorsa stagione, l'undici di Frank Lampard ha reagito alla sconfitta casalinga contro il Valencia alla prima giornata (0-1) classificandosi secondo nel Gruppo H con 11 punti e cedendo il posto alla formazione spagnola per inferiorità negli scontri diretti. Quindi, è uscito agli ottavi contro i futuri campioni del Bayern (0-3 c, 1-4 t).

• Con le sette vittorie di questa stagione, il Chelsea ha vinto dieci delle ultime 18 partite di UEFA Champions League (P5 S3).

• Il Chelsea ha vinto appena tre delle ultime nove partite europee a Stamford Bridge (P4 S2).

• Campione d'Europa nel 2012 dopo il secondo posto di quattro anni prima, il Chelsea ha vinto il girone di UEFA Champions League 12 volte, anche se prima di quest'anno aveva collezionato due secondi posti nelle due precedenti partecipazioni.

• La sconfitta in casa della passata stagione contro il Valencia è stata una delle quattro dei Blues nelle ultime 28 partite contro avversari spagnoli (V10 P14). Prima della quinta giornata di questa edizione, i Blues avevano vinto solo una delle 11 precedenti gare contro avversari della Liga tra casa e trasferta (P6 S4); prima del pari di Madrid, il club londinese vinceva da tre partite e non subiva gol da quattro contro club spagnoli.

• La vittoria in casa contro l'Atlético ha interrotto la striscia del Chelsea di cinque partite senza vittorie a Stamford Bridge (P3 S2).

• Il Chelsea ha disputato 12 sfide a eliminazione diretta contro club spagnoli (Q5 E7); l'ultima prima di battere l'Atlético in questa edizione risale agli ottavi di UEFA Champions League 2017/18 quando ha perso 3-0 in casa del Barcellona nel ritorno uscendo con un 4-1 complessivo.

• Il club di Londra era imbattuto nelle prime cinque sfide a eliminazione diretta contro formazioni spagnole in competizioni UEFA (V4 P1) ma nelle sette partite successive ha vinto due volte (P3 S2).

• Tuchel è imbattuto da allenatore contro club spagnoli (V3 P4).

• In competizioni UEFA il Chelsea ha superato il turno cinque volte nelle nove occasioni dopo aver pareggiato l'andata in trasferta, anche se è uscito nele ultime due, contro l'Atlético nella semifinale 2013/14 (0-0 t, 1-3 c) e per i gol in trasferta contro il Paris Saint-Germain negli ottavi 2014/15 (1-1 t, 2-2 c dts). Quella è stata la sesta sfida del Chelsea dove ha pareggiato l'andata in trasferta 1-1, nonché la prima eliminazione tra andata e ritorno.

• Il bilancio del Chelsea ai rigori in competizioni UEFA è Q2 E4:

1-4 - Liverpool, semifinale UEFA Champions League 2006/07

5-6 - Manchester United, finale UEFA Champions League 2007/08

4-3 - Bayern München, finale UEFA Champions League 2011/12

4-5 - Bayern München, Supercoppa UEFA 2013

4-3 - Eintracht Frankfurt, semifinale UEFA Europa League 2018/19

4-5 - Liverpool, Supercoppa UEFA 2019

Statistiche

Real Madrid

• Per il Real è la 30esima semifinale di Coppa dei Campioni per un totale di Q16 E13:

1955/56 AC Milan V 5-4 (4-2 c, 1-2 t)

1956/57 Manchester United V 5-3 (3-1 c, 2-2 t)

1957/58 Vasas V 4-2 (4-0 c, 0-2 t)

1958/59 Atlético de Madrid V 2-1 ripetizione (2-1 c, 0-1 t)

1959/60 Barcellona V 6-2 (3-1 c, 3-1 t)

1961/62 Standard Liège V 6-0 (4-0 c, 2-0 t)

1963/64 Zürich V 8-1 (2-1 t, 6-0 c)

1965/66 Inter V 2-1 (1-0 c, 1-1 t)

1967/68 Manchester United S 3-4 (0-1 t, 3-3 c)

1972 73 Ajax S 1-3 (1-2 t, 0-1 c)

1975/76 Bayern München S 1-3 (1-1 c, 0-2 t)

1979/80 Hamburg S 3-5 (2-0 c, 1-5 t)

1980/81 Inter V 2-1 (2-0 c, 0-1 t)

1986/87 Bayern München S 2-4 (1-4 t, 1-0 c)

1987/88 PSV Eindhoven S 1-1 gol in trasferta (1-1 c, 0-0 t)

1988/89 AC Milan S 1-6 (1-1 c, 0-5 t)

1997/98 Borussia Dortmund V 2-0 (2-0 c, 0-0 t)

1999/00 Bayern München V 3-2 (2-0 c, 1-2 t)

2000/01 Bayern München S 1-3 (0-1 c, 1-2 t)

2001/02 Barcellona V 3-1 (2-0 t, 1-1 c)

2002/03 Juventus S 3-4 (2-1 c, 1-3 t)

2010/11 Barcellona L 1-3 (0-2 h, 1-1 a)

2011/12 Bayern München, S 1-3 ai rigori (1-2 t, 2-1 c)

2012/13 Borussia Dortmund S 3-4 (1-4 t, 2-0 c)

2013/14 Bayern München V 5-0 (1-0 c, 4-0 t)

2014/15 Juventus S 2-3 (1-2 t, 1-1 c)

2015/16 Manchester City V 1-0 (0-0 t, 1-0 c)

2016/17 Atlético de Madrid V 4-2 (3-0 c, 1-2 t)

2017/18 Bayern München V 4-3 (2-1 t, 2-2 c)

• Il Madrid ha vinto le ultime tre semifinali, dopo essere stato eliminato in cinque delle sei precedenti.

• Per il Real è la 14esima semifinale di UEFA Champions League, record della competizione, due più di Barcellona e Bayern.

• Il Madrid nella fase a gironi ha raccolto sei punti su dieci contro l'Inter (3-2 c, 2-0 t). Gli spagnoli avevano conquistato appena un punto nelle prime due partite del Gruppo B, perdendo 3-2 in casa contro lo Shakhtar Donetsk prima di pareggiare in rimonta 2-2 in casa del Borussia Mönchengladbach alla seconda giornata grazie ai gol sul finale di Karim Benzema (87') e Casemiro (90'+3'). Alla vittoria contro l'Inter è seguita una sconfitta per 2-0 in casa dello Shakhtar, ma all'ultima giornata le Merengues hanno battuto con lo stesso risultato il Mönchengladbach, qualificandosi come primi del girone.

• Il Madrid ha chiuso al primo posto per la seconda volta nelle ultime cinque edizioni ma per la 17esima volta complessiva, secondo solo dietro al Barcellona con 21 qualificazioni da capolista.

• Agli ottavi di questa edizione, la squadra di Zidane ha battuto l'Atalanta fuori casa (1-0) e in casa (3-1) e si è qualificato ai quarti per la prima volta dal 2017/18 quando ha battuto gli inglesi del Liverpool (3-1 c, 0-0 t).

• Il Madrid ha vinto sei delle ultime nove partite di UEFA Champions League, (P2 S1) dopo aver vinto una sola volta nelle sei precedenti gare (P2 S3). Il club spagnolo ha perso sette delle ultime 22 partite nella competizione (V10 P5).

• Campione di Spagna per la 34ª volta nel 2019/20 (record), il Real Madrid è alla 25ª partecipazione in UEFA Champions League (record che condivide col Barcellona) e ha sempre superato la fase a gironi nelle 25 edizioni giocate (altro primato nella competizione).

• Per i 13 volte campioni è la 51esima partecipazione alla Coppa dei Campioni, più di qualsiasi altra squadra.

• Nel 2019/20, l'undici di Zinédine Zidane si è classificato secondo nel Gruppo A dietro ai futuri finalisti del Paris Saint-Germain, chiudendo il girone con 11 punti (cinque in meno dei francesi). Agli ottavi, però, è uscito contro il Manchester City in virtù di una doppia sconfitta per 2-1.

• Dopo aver raggiunto almeno le semifinali per otto stagioni consecutive dal 2010/11 al 2017/18, il Madrid era uscito agli ottavi delle ultime due edizioni. Nel 2018/19 si era arreso all'Ajax.

• Andando in gol alla seconda giornata, Benzema ha eguagliato il record di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a segno in 16 edizioni consecutive di UEFA Champions League.

• Il gol del pari nell'andata è stato il 71esimo in UEFA Champions League per Benzema che con questa rete è quarto insieme all'ex attaccante del Real, Raùl Gonzalez, nella classifica marcatori di tutti i tempi della competizione.

• Il bilancio del Madrid nelle sfide a eliminazione diretta contro squadre inglesi è Q9 E5; si è qualificato in quattro delle ultime cinque, con l'unica eccezione risalente alla passata edizione contro il Manchester City.

• Le Merengues non vincono in trasferta contro club inglesi da quattro gare - in casa del City nella passata stagione, in casa del Tottenham nella fase a gironi 2017/18 (1-3) prima del pari in casa del Liverpool in questa edizione. La sconfitta in casa del Tottenham è stata la prima contro un avversario inglese dalla sconfitta per 4-0 in casa del Liverpool negli ottavi di UEFA Champions League 2008/09 e ha interrotto la striscia di cinque partite senza sconfitte in Inghilterra (V3 P2). Il bilancio complessivo del Real in trasferta contro club inglesi è V6 P5 S7.

• Il Madrid ha pareggiato in casa una gara d'andata in nove occasioni - tutte in Coppa dei Campioni - e ha superato il turno solo due volte, entrambe contro il Manchester United nel 1999/2000 (0-0 c, 3-2 t) e 2012/13. La seconda è la più recente occasione nella quale ha pareggiato l'andata in casa ed è stata la quinta volta che ha pareggiato 1-1 l'andata nonché la prima vittoria complessiva (2-1 t). Tre delle quattro precedenti occasioni erano capitate in semifinale – contro il Bayern nel 1975/76 (0-2 t), PSV Eindhoven nel 1987/88 (0-0 t) e AC Milan in 1988/89 (0-5 t).

• Il bilancio del Real ai rigori in competizioni UEFA è Q2 E2:

5-6 - Crvena zvezda, quarti di finale Coppa delle Coppe 1974/75

3-1 - Juventus, secondo turno Coppa dei Campioni 1986/87

1-3 - Bayern München, semifinale UEFA Champions League 2011/12

5-3 - Atlético de Madrid, finale UEFA Champions League 2015/16

Collegamenti e curiosità

• Tuchel ha affrontato due volte il Madrid da allenatore del Paris nella passata fase a gironi. Ha vinto 3-0 in Francia prima di pareggiare 2-2 in Spagna dopo essere andato sul 2-0 ed essersi fatto rimontare da una doppietta di Benzema.

• Eden Hazard ha giocato col Chelsea dal 2012 ed è passato al Real nel 2019. Col club londinese ha segnato 110 gol in 352 partite in tutte le competizioni, vincendo la Premier League nel 2014/15 e 2016/17, la FA Cup nel 2017/18, la Coppa di Lega inglese nel 2014/15, oltre alle finali di UEFA Europa League del 2013 e 2019. L'ultima partita, dove ha segnato due gol, è stato nel 4-1 sull'Arsenal, che è stata anche l'ultima con la maglia dei Blues.

• Thibaut Courtois ha giocato 154 partite col Chelsea dal 2014 al 2018, quando è passato al Real. Era nel Chelsea che ha vinto la Premier League nel 2014/15 e 2016/17, la FA Cup nel 2017/18 e la Coppa di Lega inglese nel 2014/15.

• Mateo Kovačić è passato al Chelsea dal Madrid nel 2018. Ha firmato con la squadra spagnola nel 2015 ed è rimasto in panchina nelle vittorie della UEFA Champions League 2017 e 2018 dopo aver saltato la finale vinta nel 2016. Ha giocato nella sconfitta di Supercoppa UEFA 2016 contro il Siviglia ed è rimasto in panchina nella vittoria sul Manchester United nella stessa competizione un anno dopo. Kovačić era nel Real che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA per club nel 2016 e 2017, la Liga e Supercoppa spagnola 2016/17.

• Nato a Madrid, Marcos Alonso è passato al club nel 1999 e ha scalato le giovanili prima di esordire in prima squadra nel 2010 prima di lasciare il club in quella estate.

• Hanno giocato in Spagna:

Kepa (Athletic Club 2014–18, Ponferradina 2015 prestito, Valladolid 2015/16 prestito)

César Azpilicueta (Osasuna 2001–10)

Willy Caballero (Elche 2004–11, Málaga 2011–14)

• Hanno giocato in Inghilterra:

Luka Modrić (Tottenham 2008–12)

• Compagni di nazionale:

Mateo Kovačić e Luka Modrić (Croazia)

N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Kurt Zouma e Raphaël Varane (Francia)

Thiago Silva e Vinícius Júnior, Casemiro (Brasile)

Kepa e Dani Carvajal, Sergio Ramos (Spagna)

Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner e Toni Kroos (Germania)

• Giroud e Varane sono partiti titolari con la Francia che ha battuto la Croazia di Modrić per 4-2 nella finale di Coppa del Mondo FIFA 2018. Kovačić è rimasto in panchina.