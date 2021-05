Chelsea - Real Madrid 2-0: i Blues alla terza finale della loro storia

Il Chelsea torna in finale dopo l'ultima apparizione del 2012 grazie alla vittoria per 3-1 tra andata e ritorno contro il Real Madrid.



La partita in pillole

I ritmi sono subito alti, ma le due squadre creano poche occasioni da gol. La partita si sblocca a metà del primo tempo quando dopo un bel tiro di Karim Benzema deviato in angolo da Edouard Mendy, il Chelsea passa in vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Timo Werner dopo un pallonetto di Kai Havertz che colpisce la traversa.

In avvio di ripresa, il Chelsea sfiora il raddoppio prima con Havertz, che colpisce nuovamente la traversa, e poi con Mason Mount. I padroni di casa continuano a creare occasioni da gol, ma non concretizzano grazie anche a un ottimo Thibaut Courtois che tiene in gioco le Merengues fermando nell'uno contro uno Havertz e Kanté. A cinque minuti dalla fine, i Blues chiudono il discorso qualificazione con Mount che deposita in rete il cross del subentrato Christian Pulišić.

Timo Werner porta in vantaggio il Chelsea Chelsea FC via Getty Images

Player of the Match: N'Golo Kanté (Chelsea)

"Ha coperto una fetta notevole di campo in una partita molto combattuta. Le sue transizioni difesa-attacco e attacco-difesa sono state eccellenti".

John Peacock, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Masoun Mount festeggia il gol che chiude il discorso qualificazione Chelsea FC via Getty Images

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta (James 88'), Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz (Giroud 90'), Werner (Pulišić 67'), Mount (Ziyech 89')

Real Madrid: Courtois; Nacho, Éder Militão, Ramos, Mendy (Valverde 63'); Kroos, Casemiro (Rodrygo 76'), Modrić; Vinícius Júnior (Asensio 63'), Benzema, Hazard (Mariano Díaz 89')

Prossime partite

Il Chelsea è atteso ancora da cinque partite prima della finale di Istanbul del 29 maggio contro il City. Quattro di queste sono in Premier League, dove i Blues sono rimangono a caccia di un posto fra le prime quattro, mentre sabato 15 maggio il Chelsea affronterà il Leicester in finale di FA Cup.