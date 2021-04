Real Madrid - Chelsea: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Madrid ospita il Chelsea nella semifinale di andata di UEFA Champions League martedì 27 aprile alle 21:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Real Madrid

Forma: PPVVVV

Ultima partita: Getafe - Real Madrid 0-0, 18/04

Prossima partita: Cádiz - Real Madrid, 21/04

Situazione attuale: 2° in Liga

Chelsea

Forma: VSVVSV

Ultima partita: Chelsea - Man. City 1-0, 17/04 (semifinale di FA Cup)

Situazione attuale: 5° in Premier League, finalista di FA Cup

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner

Zinédine Zidane, allenatore Real Madrid: "Stiamo unendo gli sforzi e siamo una squadra che vuole sempre di più. Non abbiamo ancora vinto niente, ma siamo ancora in corsa sia in Europa che in Liga".

Christian Pulišić, centrocampista Chelsea: "Siamo molto fiduciosi. Siamo una grande squadra e abbiamo il morale alto. Scenderemo in campo per provare a vincere".