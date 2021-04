Real Madrid - Chelsea 1-1: Benzema salva le Merengues

Il Real Madrid deve accontentarsi di un 1-1 casalingo contro l'indomito Chelsea di Thomas Tuchel nella semifinale di andata di UEFA Champions League.



La partita in pillole

Il Chelsea è costantemente pericoloso e chiama subito in causa Thibaut Courtois con una conclusione clamorosamente sbagliata da Timo Werner da pochi passi. Al 14', però, Christian Pulišić aggira il portiere e apre le marcature.

Il Madrid accusa il colpo e cerca di riprendersi. Karim Benzema guida la carica dei suoi e scheggia il palo da 20 metri, ma al 29' raccoglie un pallone spizzato in area da Éder Militão e insacca di potenza da sotto porta.

Nella ripresa, le squadre sono più caute e soprattutto quella di Zinédine Zidane è più attenta in difesa. Il subentrato Hakim Ziyech impegna Courtois su calcio di punizione, mentre un tiro radente di Toni Kroos termina di poco a lato.

Christian Pulišić aggira Thibaut Curtois e firma l'1-0

Player of the Match: N'Golo Kanté (Chelsea)

"Un lavoro spettacolare sia in fase offensiva che difensiva. Ha dato equilibrio alla squadra. Ha recuperato palloni in tutte le zone del campo, effettuando ottimi passaggi tra le linee per velocizzare le transizioni. Davvero una grande partita".

Ginés Carvajal, osservatore tecnico UEFA

Karim Benzema firma il pareggio

Formazioni

Real Madrid: Courtois; Éder Militão, Varane, Nacho; Carvajal (Odriozola 77'), Casemiro, Kroos, Modrić, Marcelo (Asensio 77'); Benzema (Rodrygo 90'), Vinícius Júnior (Hazard 66')

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta (James 66'), Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić (Ziyech 66'), Mount, Werner (Havertz 66')

Prossime partite

Il Madrid ospita l'Osasuna in Liga nel fine settimana, quando il Chelsea sarà impegnato in casa contro il Fulham. Il ritorno è in programma mercoledì 5 maggio: chi vince affronterà Paris o Manchester City nella finale del 29 maggio a Istanbul.