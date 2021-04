Chelsea - Porto: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Chelsea ospita il Porto al ritorno dei quarti di UEFA Champions League martedì 13 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Che cosa è successo all'andata?

Highlights: Porto - Chelsea 0-2

A Siviglia, il Chelsea ha offerto la tipica prestazione da trasferta in Europa. Con una difesa ben organizzata, ha resistito a lungo agli attacchi del Porto è si imposto con due fiammate sull'altro fronte: i primi gol di Mason Mount e Ben Chilwell in UEFA Champions League, per un 2-0 estremamente prezioso.

Dove guardare la partita in TV

Statistiche

Chelsea

Forma: VVSVVPV

Ultima partita: Crystal Palace - Chelsea 1-4, 10/04

Situazione attuale: 5° in Premier League, semifinale di FA Cup

Porto

Forma: VSVVVSV

Ultima partita: Tondela - Porto 0-2, 10/04

Situazione attuale: 2nd in Liga

Probabili formazioni

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Chilwell; Mount, Giroud, Werner

Guarda la vittoria del Chelsea sul Porto nel 2007

Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega



Il parere degli esperti

L'opinione dal campo

Jorginho, centrocampista Chelsea: "Siamo tutti contenti del risultato, ma per la gara di ritorno dobbiamo restare umili. Non dobbiamo pensare di essere in vantaggio perché sarebbe un errore. Dobbiamo rimanere calmi e concentrati".

Sérgio Conceição, allenatore Porto: "Siamo ancora a metà, quindi ci crediamo".