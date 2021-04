Borussia Dortmund - Manchester City: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Dortmund ospita il Manchester City al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 14 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

La storia

Highlights: Manchester City - Dortmund 2-1

Il City è in vantaggio per 2-1 grazie a un gol allo scadere di Phil Foden a Manchester. La squadra di Josep Guardiola si era portata in vantaggio nel primo tempo con Kevin De Bruyne ed era stata momentaneamente raggiunta da un gol di Marco Reus nel finale.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Statistiche

Dortmund

Forma: VSSPVPS

Ultima partita: Stuttgart - Dortmund 2-3, 10/04

Situazione attuale: 5° in Bundesliga, semifinale di Coppa di Germania

Man. City

Forma: SVVVVVV

Ultima partita: Man. City - Leeds 1-2, 10/04

Situazione attuale: 1° in Premier League, semifinale di FA Cup, finale di Coppa di Lega

Probabili formazioni

Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Hazard, Haaland, Reus

Guarda il gol della vittoria del Dortmund contro il city nel 2012

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva



Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

Eden Terzić, allenatore Dortmund: "Pep ha parlato bene di me a fine gara, ma non è ancora finita. Siamo sola metà e la sfida è ancora aperta. Siamo pronti a dare tutto per ribaltare il risultato e passare il turno”.

Josep Guardiola, allenatore Man. City: “Andiamo avanti un passo alla volta. Stasera volevamo vincere e ora andremo in Germania per vincere di nuovo. Non guardiamo troppo in là, pensiamo solo alla prossima partita”.