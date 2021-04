Dortmund - Man. City 1-2: qualificazione con brivido per il City

Jude Bellingham è diventato il più giovane marcatore inglese di sempre della fase a eliminazione diretta portando in vantaggio il Dortmund a inizio gara, ma il City nel secondo tempo ha blindato la qualificazione in semifinale con le reti di Riyad Mahrez e Phil Foden.

La partita in pillole

Dopo appena 15 minuti, da una percussione sulla sinistra di Erling Haaland nasce l'azione che porta Bellingham a segnare il vantaggio con un potente tiro da dentro l'area che si insacca all'incrocio dei pali della porta difesa da Ederson.

Poco dopo, Kevin De Bruyne colpisce la traversa con un tiro da lontano ma è nel secondo tempo che gli ospiti cambiano marcia lasciando solo l'illusione di una qualificazione ai tedeschi.

Il City prima pareggia con un rigore di Riyad Mahrez e a 15 minuti dalla fine segna la rete del 4-2 definitivo (tra andata e ritorno) con un tiro dalla distanza di Phil Foden.

Man of the Match: İlkay Gündoğan (Man.City)

"È stato il miglior giocatore della gara in fase di possesso. Ha letto perfettamente la partita e non ha mai perso un pallone nonostante il pressing asfissiante degli avversari. Sapeva a occhi chiusi dove si trovavano i suoi compagni e ha preso sempre la decisione giusta”.

Steffen Freund, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Dortmund: Hitz; Morey (Tigges 81'), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (Brandt 81'), Emre Can, Dahoud (T Hazard 76'); Knauff (Reyna 68'), Haaland, Reus

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez (Sterling 88'), Bernardo Silva, Foden.

E adesso?

Il Dortmund giocherà due partite di Bundesliga in casa contro Werder Bremen (20 aprile) e Union Berlin (21 aprile) per consolidare il quinto posto e ridurre il distacco dall'Eintracht Frankfurt che occupa il quarto posto e ha sette punti di vantaggio.

Il City punta alla finale di FA Cup ma prima deve battere il Chelsea nella semifinale di sabato. In campionato invece tornerà in campo il 21 aprile nel posticipo in casa dell'Aston Villa per consolidare il vantaggio in vetta alla Premier League. Le semifinali di UEFA Champions League sono previste per il 27/28 aprile e 4/5 maggio.