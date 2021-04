Paris Saint-Germain - Bayern München: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Paris ospita il Bayern al ritorno dei quarti di UEFA Champions League martedì 13 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Che cosa è successo all'andata?

Highlights: Bayern - Paris 2-3

È nevicato molto, ma non solo. Kylian Mbappé e Marquinhos hanno portato in vantaggio il Paris di due gol nella prima mezz'ora, ma i padroni di casa sono riusciti a pareggiare entro il quarto d'ora della ripresa con Eric Maxim Choupo-Moting (in campo al posto di Robert Lewandowski) e Thomas Müller. L'ultima parola, però, l'ha detta Mbappé firmando il terzo gol del PSG.

Statistiche

Paris

Forma: VVSVVSP

Ultima partita: Strasbourg - Paris 1-4, 10/04

Situazione attuale: 2° in Ligue 1, quarti di Coppa di Francia

Bayern

Forma: PSVVVVV

Ultima partita: Bayern - Union Berlin 1-1, 10/04

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, vincitore Coppa del Mondo FIFA per club

Probabili formazioni

Paris: Navas; Kurzawa, Diallo, Kimpembe, Bakker; Danilo, Verratti; Di María, Icardi, Neymar; Mbappé



Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting



Mauricio Pochettino, allenatore Paris: "Devo congratularmi con i giocatori per come si sono sacrificati, ma vogliamo ripetere questa prestazione. C'è ancora un'altra gara da giocare e sappiamo che sarà difficile",

Thomas Müller, attaccante Bayern: "Dobbiamo segnare molto di più. Si può sempre parlare dei gol subiti, ma nessuno si sarebbe lamentato se avessimo vinto 5-3 o 6-3. A volte ci facciamo male da soli, ma ora dobbiamo rimontare".