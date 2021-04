Real Madrid - Liverpool: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Madrid ospita il Liverpool all'andata dei quarti di UEFA Champions League martedì 6 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Liverpool - Real Madrid negli anni

La storia

Due delle squadre più titolate d'Europa si affrontano nella riedizione della finale 2018, vinta dal Real Madrid. Il Liverpool però, ha avuto la meglio un anno dopo. Nessuna delle due ha fatto faville nel 2020/21 (i Reds in particolare), ma entrambe sanno sempre tirare fuori l'asso dalla manica, soprattutto in questa competizione. Il Real Madrid dovrà però fare a meno dell'infortunato Sergio Ramos.

Dove guardarla in TV

Statistiche

Real Madrid

Forma: VVVVPP

Ultima partita: Real Madrid - Eibar 2-0, 03/04

Situazione attuale: 2° in Liga

Liverpool

Forma: VVVSSV

Ultima partita: Arsenal - Liverpool 0-3, 03/04

Situazione attuale: 6° in Premier League

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Mendy; Vázquez, Modrić, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Asensio



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané

Il parere degli esperti

Joe Walker, reporter Real Madrid: il Real Madrid scenderà in campo senza Sergio Ramos e questo nelle ultime due stagioni ha significato l'eliminazione. Toccherà a Karim Benzema caricarsi la squadra sulle spalle e cercare di colpire l'inesperta retroguardia del Liverpool. Vincere la battaglia a centrocampo ed arginare le ripartenze dei Reds sarà fondamentale.

Simon Hart, reporter Liverpool: il Liverpool ha vinto sette delle ultime otto sfide lontano da Anfield, compreso andata e ritorno degli ottavi contro il Lipsia a Budapest. Nella vittoria di sabato per 3-0 in casa dell'Arsenal, i Reds hanno centrato il quarto clean sheet consecutivo grazie alla straordinaria intesa dei due centrali Ozan Kabak e Nathaniel Phillips. Con la doppietta all'Arsenal pur entrando dalla panchina, Diogo Jota ha segnato sei gol nelle ultime quattro presenze tra club e nazionale – e questi indizi indicano che dovrebbe partire titolare contro il Real.

L'opinione dal campo

Ian Rush sulla sfida al Real Madrid

Zinédine Zidane: "È un po' come una finale giocata in 180 minuti, o anche di più. Sappiamo cosa ci aspetta, ma ci concentriamo solo sulla gara di domani e su nient'altro. È la partita più importante della stagione perché è la prossima. Non pensiamo al passato [la finale del 2018]".

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "È una sfida molto esaltante. Ovviamente non era il sorteggio che volevamo, ma se guardi le altre squadre ti rendi conto che hanno tutte grandi qualità. Attendo con ansia queste due partite. Ci siamo affrontati solo due anni fa ed è stata una serata difficile per noi, quindi è bello avere la possibilità di riaffrontarci".