Bayern München - Paris Saint-Germain: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Bayern ospita il Paris all'andata dei quarti di UEFA Champions League mercoledì 7 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Bayern - Paris: le sfide precedenti

La storia

La partita è la riedizione della scorsa finale, vinta con il minimo scarto dal Bayern. La squadra tedesca non ha raggiunto l'apice della stagione 2019/20 (ma l'asticella è molto alta) e sarà priva per due partite di Robert Lewandowski, che si è infortunato al ginocchio con la Polonia. Il Paris, per contro, ha travolto il Barcellona agli ottavi con una tripletta di Kylian Mbappé e si prepara a riabbracciare Neymar.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Statistiche

Guarda tutti i gol del Bayern in questa edizione

Bayern

Forma: VVVVV

Prossima partita: Leipzig - Bayern, 03/04

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Paris

Forma: VVSPV

Prossima partita: Paris - LOSC Lille, 03/04

Situazione attuale: 1° in Ligue 1

Guarda tutti i gol segnati dal Paris in questa edizione

Probabili formazioni

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Choupo-Moting



Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti; Neymar, Mbappé, Di María; Icardi



Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

Leonardo sulla reunion tra Paris e Bayern

A seguire