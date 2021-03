Porto - Chelsea: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Porto affronta il Chelsea all'andata dei quarti di UEFA Champions League mercoledì 7 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

La storia

Il Chelsea non perde da 14 partite con Thomas Tuchel e ha fatto capire di essere tornato agli antichi splendori eliminando l'Atlético Madrid agli ottavi. Anche il Porto ha stupito contro la Juventus, ma le sue speranze di tornare in semifinale dopo 17 anni (quando ha vinto il torneo con José Mourinho) sono compromesse dalle squalifiche di Mehdi Taremi e Sérgio Oliveira.

Dove guardare la partita in TV

Statistiche

Porto

Forma: VVSVS

Prossima partita: Porto - Santa Clara, 03/04

Situazione attuale: 2° in Liga portoghese



Chelsea

Forma: VVPVV

Prossima partita: Chelsea - West Brom, 03/04

Situazione attuale: 4° in Premier League

Probabili formazioni

Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Luis Díaz, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Evanilson



Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Mount, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz



Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

Vítor Baía, ex portiere Porto: "Affrontiamo questa prova con ottimismo e con la voglia di andare in semifinale. Conosciamo il DNA della nostra squadra e la nostra mentalità, quindi possiamo essere all'altezza di una partita come questa".

Petr Čech, ex portiere Chelsea: "[Il Porto] è una squadra che dobbiamo rispettare, ovviamente. Ha una buona tradizione in Champions League e nelle coppe europee, dunque si preparerà al meglio. Per quanto riguarda noi, sappiamo di poter tenere testa a chiunque".