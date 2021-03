Manchester City - Borussia Dortmund: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Manchester City ospita il Dortmund all'andata dei quarti di UEFA Champions League martedì 6 aprile alle 21:00. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Guarda il gol della vittoria del Dortmund contro il City nel 2012

La storia

La squadra di Josep Guardiola è uscita ai quarti per tre anni consecutivi ma ha il morale alto dopo 25 vittorie in 26 partite. Inoltre, ha eliminato facilmente il Mönchengladbach agli ottavi. Il Dortmund non è molto costante, ma può sperare perché ha grandi talenti offensivi come Erling Haaland e Jadon Sancho (cresciuto nel City).

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Statistiche

Guarda tutti gol segnati finora dal Manchester City

Manchester City

Forma: VVVVS

Prossima partita: Leicester - Manchester City, 03/04

Situazione attuale: 1° in Premier League

Dortmund

Forma: PVPSV

Prossima partita: Dortmund - Frankfurt, 03/04

Situazione attuale: 5° in Bundesliga

Tutti i gol del Dortmund in questa edizione

Probabili formazioni

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero



Dortmund: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney; Bellingham, Dahoud; Reus, Sancho; Haaland



Il parere degli esperti

A seguire

Cinque grandi gol di Sergio Agüero

L'opinione dal campo

Txiki Begiristain, ds Manchester City: "Il Dortmund è una squadra tosta e fa sempre bene in UEFA Champions League, ma il Manchester City è cambiato molto. Arriviamo sempre ai quarti di finale e sogniamo di andare avanti".

Sebastian Kehl, ex giocatore del Dortmund: "Per me, [il City] è la squadra più forte tra le otto ancora in gara. Ha un bravissimo allenatore e ha grandi ambizioni. Aspettiamo queste due partite sapendo che saranno molto difficili".