Manchester City - Dortmund 2-1: Foden regala la vittoria al City

Il Manchester City vince di misura l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League grazie al gol allo scadere di Phil Foden.

La partita in pillole

La rete al 90' di Phil Foden ha permesso alla squadra di Josep Guardiola di presentarsi alla gara di ritorno dei quarti con un margine minimo. I padroni di casa passano in vantaggio al 19' con Kevin De Bruyne che dall'area piccola colpisce di prima il preciso passaggio di Ryad Mahrez.

Le azioni fioccano da entrambi le parti ma sono gli ospiti ad andare in gol con Marco Reus abile a raccogliere l'assist di Erling Haaland e battere il portiere con precisione.

Quando la partita sembrava destinata al pari, i padroni di casa segnano la rete della vittoria con Foden che di prima ribatte in rete il passaggio ravvicinato di İlkay Gündoğan.

Man of the Match: Kevin De Bruyne (Man. City)

Vero trascinatore del City, ha segnato un gol ma tutte le azioni più pericolose del City sono passate dai suoi piedi. Un falso nove, decisivo sia con i suoi movimenti in fase di possesso che in fase di non possesso.

Roberto Martìnez, UEFA Technical Observer

Formazioni

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva (Jesus 59')

Dortmund: Hitz; Morey (Meunier 81'), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud (Delaney 81'); Knauff (Reyner 63'), Haaland, Reus

Prossima tappa

La gara di ritorno dei quarti di finale si giocherà mercoledì 14 aprile in Germania. Nel frattempo, il Dortmund affronterà lo Stuttgart in Bundesliga mentre il Manchester City giocherà contro il Leeds con la speranza di allungare ulteriormente il vantaggio in vetta alla Premier League.