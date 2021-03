Bayern - Lazio: precedenti e statistiche in UEFA Champions League

Il Bayern München è a un passo dalla nona qualificazione ai quarti di UEFA Champions League in 10 stagioni grazie al 4-1 dell'andata contro la Lazio.

• I campioni in carica hanno vinto fuori casa all'andata con tre gol di scarto per il secondo anno consecutivo. Allo Stadio Olimpico, si sono portati sul 4-0 con Robert Lewandowski (9'), Jamal Musiala (24'), Leroy Sané (42') e un'autorete di Francesco Acerbi (47'), mentre i padroni di casa hanno firmato il gol della bandiera con Joaquín Correa al 49'. A 17 anni e 363 giorni, Musiala è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

• Entrambe le squadre avevano superato la fase a gironi senza sconfitte. Mentre il Bayern ha vinto cinque partite su sei, conquistando il primo posto nel Gruppo A con sette punti di distacco, la Lazio ha suggellato il secondo posto nel Gruppo F dietro al Borussia Dortmund solo alla sesta giornata grazie a un 2-2 interno contro il Club Brugge.

• Le squadre non si erano mai affrontate nelle competizioni UEFA.

Statistiche

Bayern

• Il Bayern ha prolungato il proprio record di vittorie consecutive nella competizione arrivando a quota 15 grazie a un 4-0 sull'Atlético de Madrid, un 2-1 contro il Lokomotiv Moskva e un 6-2 sul Salzburg, suggellando la qualificazione con una vittoria contro la squadra austriaca alla quarta giornata. La sua striscia vincente, iniziata il 13 marzo 2019, si è interrotta alla quinta giornata con un 1-1 contro l'Atleti, seguito da un 2-0 interno sul Lokomotiv alla sesta giornata.

• Nel 2019/20, il Bayern ha vinto la sua sesta Coppa dei Campioni (la terza UEFA Champions League) battendo il Paris Saint-Germain per 1-0 a Lisbona. Ha così centrato l'undicesima vittoria consecutiva nel torneo, superando il proprio record stabilito tra aprile e novembre 2013 ed eguagliato dal Real Madrid tra aprile 2014 e febbraio 2015. La formazione tedesca è stata anche la prima vincitrice senza sconfitte dopo il Manchester United nel 2007/08.

• L'anno scorso, il Bayern è diventato appena la settima squadra – la prima tedesca – a vincere tutte e sei le partite della fase a gironi di UEFA Champions League, quindi ha superato agevolmente il Chelsea agli ottavi (3-0 t, 4-1 c), il Barcellona ai quarti (8-2), il Lione in semifinale (3-0) e il Paris in finale.

• Con i 43 gol della scorsa edizione, il Bayern ha stabilito il record di marcature nel torneo dopo il cambio di format nel 2003/04. Il primato assoluto in una sola edizione è di 45 gol, stabilito dal Barcellona nel 1999/2000: i blaugrana, però, avevano giocato 16 partite rispetto alle 11 del Bayern nel 2019/20.

• Robert Lewandowski è stato capocannoniere della UEFA Champions League 2019/20 con 15 gol, arrivando a due lunghezze dal record stabilito da Cristiano Ronaldo con il Real Madrid nel 2013/14. Segnando contro la Lazio, l'attaccante ha realizzato la sua 72ª rete in UEFA Champions League e ha scavalcato Raúl González, terzo nella classifica marcatori assoluta del torneo.

• Il Bayern partecipa alla UEFA Champions League per la ventiquattresima volta, una in meno delle primatiste Barcelona e Real Madrid. Ha vinto il girone per la diciassettesima volta e per la terza edizione consecutiva. Solo il Barcellona ha fatto meglio (21 primi posti).

• Campione di Germania per la trentesima volta nel 2019/20 (l'ottava consecutiva), il Bayern è arrivato almeno ai quarti di UEFA Champions League in otto delle ultime nove stagioni. L'unica eccezione è stata l'uscita contro il Liverpool agli ottavi del 2018/19.

• Il Bayern ha già vinto una coppa europea in questa stagione. Il 24 settembre a Budapest, ha battuto il Siviglia (detentore della UEFA Europa League) per 2-1 ai supplementari in Supercoppa UEFA grazie alle reti di Leon Goretzka (34') e Javi Martínez (104').

• Il pareggio contro l'Atlético alla quinta giornata ha interrotto una serie di 16 vittorie del Bayern nelle competizioni UEFA. L'unica sconfitta nelle ultime 28 gare europee è stata quella casalinga per 3-1 contro il Liverpool al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2018/19 (V22 P5).

• Il Bayern ha vinto sette gare interne di UEFA Champions League su sette dopo la sconfitta contro il Liverpool, unica delle ultime 10 partite europee non vinta a Monaco.

• Questa sarà la prima gara casalinga del Bayern contro una squadra italiana dopo il 4-2 ai supplementari contro la Juventus al ritorno degli ottavi del 2015/16 (andata: 2-2). Contando la vittoria sui bianconeri, il Bayern ha un bilancio di cinque passaggi del turno e sei eliminazioni contro le formazioni italiane, con un successo nelle ultime due occasioni.

• Il Bayern ha vinto le ultime quattro gare interne contro squadre italiane. Il suo bilancio casalingo complessivo contro le formazioni di Serie A è V10 P5 S5.

• Il bilancio del Bayern agli ottavi è di 12 passaggi del turno e quattro eliminazioni. La scorsa stagione ha eliminato il Chelsea con un 7-1 complessivo (3-0 t, 4-1 c). L'uscita del 2018/19 contro il Liverpool (0-0 t, 1-3 c) è stata l'unica nelle ultime nove partecipazioni agli ottavi, mentre questa sarà la tredicesima presenza consecutiva a questo turno.

• Il Bayern ha perso tre delle ultime sei gare interne della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, di cui due consecutive - contro il Liverpool nel 2018/19 e il Real Madrid nella semifinale di andata 2017/18 (1-2) – prima di battere il Chelsea la scorsa stagione.

• Quella del 2016 contro la Juventus è stata la quarta sfida tra il Bayern e una squadra italiana agli ottavi di UEFA Champions League, con un bilancio di due passaggi del turno e due eliminazioni.

• Il Bayern è stato eliminato solo una volta su 26 dopo aver vinto fuori casa all'andata, contro l'Inter agli ottavi di UEFA Champions League 2010/11 (1-0 t, 2-3 c). Il passaggio del turno più recente è stato quello contro il Chelsea a questo turno della scorsa edizione. È la prima volta che il Bayern vince fuori casa all'andata per 4-1.

• Il bilancio del Bayern ai rigori nelle competizioni UEFA è V5 S1:

4-3 contro Åtvidaberg, primo turno di Coppa dei Campioni 1973/74

9-8 contro PAOK, secondo turno di Coppa UEFA 1983/84

5-4 contro Valencia, finale di UEFA Champions League 2000/01

3-1 contro Real Madrid, semifinale di UEFA Champions League 2011/12

3-4 contro Chelsea, finale di UEFA Champions League 2011/12

5-4 contro Chelsea, Supercoppa UEFA 2013

Lazio

• La Lazio ha pareggiato quattro partite su sei nel girone, fra cui le tre in trasferta contro Club Brugge, Zenit e Dortmund per 1-1. In casa ha vinto le prime due, 3-1 il contro Dortmund alla prima giornata e 3-1 contro lo Zenit alla quarta, e ha pareggiato l'ultima contro il Bruges.

• I biancocelesti hanno sempre subito gol nelle ultime 18 partite di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale. L'ultima gara con la porta inviolata è stata quella vinta 2-0 contro il Beşiktaş alla prima giornata dell'edizione 2003/04.

• Quello alla seconda giornata è stato il primo pareggio della Lazio in 19 gare europee. L'ultimo era stato il 2-2 contro la Dynamo Kyiv all'andata degli ottavi di UEFA Europa League a marzo 2018; anche tre delle cinque gare successive sono finite in parità.

• La Lazio è alla sesta partecipazione in UEFA Champions League. La più recente risale al 2007/08, quando è arrivata quarta nel girone con appena cinque punti in sei partite. Le precedenti qualificazioni al torneo sono state tutte dal 1999 al 2004.

• Nonostante le vittorie contro Dortmund e Zenit, la Lazio ha vinto solo tre delle ultime 18 partite di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P8 S7).

• Prima della prima gara del Gruppo F, l'unico doppio confronto della Lazio in UEFA Champions League dal 2007 era stato quello perso agli spareggi contro il Bayer Leverkusen nel 2015/16 (1-0 c, 0-3 t). È stata anche l'ultima sfida a eliminazione diretta contro una squadra di Bundesliga.

• Il bilancio della Lazio nei confronti a eliminazione diretta contro le squadre tedesche è di due passaggi del turno e due eliminazioni.

• I biancocelesti hanno partecipato alla fase a gironi di UEFA Europa League nel 2019/20, vincendo due partite ma perdendo le rimanenti quattro e arrivando terzi nel girone dietro Celtic e CFR Cluj.

• Benché imbattuta in questa edizione prima dell'andata contro il Bayern, la squadra di Simone Inzaghi (qualificata alla fase a gironi grazie al quarto posto in Serie A nel 2019/20) ha perso otto delle ultime 17 gare europee (V4 P4).

• Il 3-1 della Lazio contro il Dortmund alla prima giornata ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive contro squadre tedesche (in casa e fuori casa) ed è l'unica vittoria dei biancocelesti negli ultimi sei confronti (P1 S4).

• I biancocelesti hanno centrato sette vittorie in 17 sfide contro le squadre di Bundesliga (P4 S6), ma solo una in Germania: 2-0 sullo Stoccarda agli ottavi di UEFA Europa League 2012/13. Hanno perso le due trasferte precedenti in Germania, 4-1 contro l'Eintracht Frankfurt nella fase a gironi di UEFA Europa League 2018/19 e nel 2015 a Leverkusen, quindi hanno pareggiato a Dortmund in questa edizione.

• La Lazio partecipa per la seconda volta alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Il suo miglior piazzamento risale al 1999/2000, quando ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere contro il Valencia (2-5 t, 1-0 c).

• La Lazio è una delle due squadre che esordiscono agli ottavi nel 2020/21 insieme al Borussia Mönchengladbach.

• La Lazio ha perso in casa all'andata tre volte nelle competizioni UEFA, sempre ai sedicesimi di UEFA Europa League, ed è sempre stata eliminata: dall'Atlético Madrid nel 2011/12 (1-3 c, 0-1 t), dal Ludogorets nel 2013/14 (0-1 c, 3-3 t) e dal Sevilla nel 2018/19 (0-1 h, 0-2 a).

• La Lazio non è mai arrivata ai rigori nelle competizioni UEFA.

Collegamenti e curiosità

• Pepe Reina ha giocato nel Bayern nel 2014/15, pur collezionando solo tre presenze in Bundesliga. Tra i suoi compagni c'erano Manuel Neuer, David Alaba, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Thomas Müller e Robert Lewandowski.

• Ha giocato in Germania anche:

Ciro Immobile (Borussia Dortmund 2014/15)

• Miroslav Klose, viceallenatore del Bayern, ha giocato nella Lazio dal 2011 al 2016, segnando 63 gol in 170 partite e vincendo la Coppa Italia nel 2012/13.

• Hanno giocato in Italia anche:

Douglas Costa (Juventus 2017–20)

Kingsley Coman (Juventus 2014/15)

• Con la Juve, Costa ha vinto quattro partite di campionato su cinque contro la Lazio, ma il suo unico gol è arrivato nella sconfitta casalinga per 2-1 a ottobre 2017.

• Compagni di nazionale

Andreas Pereira e Douglas Costa (Brasile)

• Hanno giocato insieme

Felipe Caicedo e Marc Roca (Espanyol 2016/17)

• Con l'Italia, Francesco Acerbi ha giocato due partite di UEFA Nations League 2020/21 contro la Polonia di Lewandowski, pareggiando 0-0 in trasferta l'11 ottobre e vincendo 2-0 in casa il 15 novembre.

• Ai quarti di UEFA EURO 2016, la Germania ha vinto contro l'Italia per 6-5 ai calci di rigore. Marco Parolo ha battuto Neuer dal dischetto; i tedeschi schieravano anche Boateng e Joshua Kimmich, entrambi a segno dagli 11 metri, mentre Müller ha sbagliato.