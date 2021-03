Man. City - Mönchengladbach 2-0 (tot. 4-0): Citizens avanti nel segno di De Bruyne

Il City prenota comodamente un posto ai quarti grazie ai gol di Kevin De Bruyne e İlkay Gündoğan.



La partita in pillole

Kevin De Bruyne guida la carica del Manchester City, che batte facilmente il Mönchengladbach e vola ai quarti di finale di Champions League. Il belga apre le danze al 12' con un tiro imparabile dal limite dell'area, siglando il 100º gol del City in tutte le competizioni stagionali. Sei minuti dopo, Phil Foden corona una bella volata a rete servendo İlkay Gündoğan, che insacca senza problemi e raddoppia. Nonostante i tentativi del Gladbach e una conclusione di poco alta di Hannes Wolf nel finale, la squadra di Josep Guardiola si prepara in tutta tranquillità per la prossima avventura.

Player of the Match: Kevin De Bruyne (Manchester City)

"Una prestazione da vero capitano. Magistrale nel cambiare ruolo sul fronte offensivo e autore di un gol meraviglioso da fuori area, per di più con il suo piede più debole. La sua interpretazione del 'falso nove' deve essere mostrata nelle scuole calcio di tutto il mondo".

Roberto Martínez, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i Player of the Match ufficiali di UEFA Champions League.

Formazioni

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias (Laporte 70'), João Cancelo (Zinchenko 63'); Bernardo Silva (Agüero 75'), Rodri (Fernandinho 63'), Gündoğan (Sterling 70'); De Bruyne; Mahrez, Foden

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi (Jantschke 88'), Bensebaini (Wendt 88'); J. Hofmann, Neuhaus, Zakaria; Stindl (Traoré 80'); Embolo (Wolf 65'), Thuram (Pléa 65')

Prossima tappa

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali sarà trasmesso in diretta su UEFA.com venerdì 19 marzo dalle ore 12 (CET). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.