Dortmund - Siviglia: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Dortmund ospiterà il Siviglia il 9 marzo alle 21:00 CET per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Con l'avvicinarsi della sfida, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, le interviste e le analisi degli esperti.

Cosa è successo all'andata?

Highlights (2 min): Siviglia-Dortmund 2-3 

Erling Haaland ha rubato la scena con due gol e un assist nel primo tempo che hanno ribaltato la partita in favore del Dortmund. Sul finale la rete di Luuk de Jong ha riacceso le speranze del Siviglia in vista del ritorno in Germania.

Dove guardare la partita in TV

Statistiche

Dortmund

Forma: VVVPSV

Ultima: Dortmund-Arminia 3-0, 27/02

Prossima: Mönchengladbach-Dortmund (quarti di finale Coppa di Germania), 02/03

Situazione attuale: 5° in Bundesliga

Siviglia

Forma: SVSVVV

Ultima: Siviglia-Barcellona 0-2, 27/02

Prossima: Barcellona-Siviglia (ritorno semifinale Copa del Rey), 03/03

Situazione attuale: 4° in Liga

Probabili formazioni

A seguire

Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

A seguire