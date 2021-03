Dortmund - Siviglia 2-2 (tot.: 5-4): doppietta Haaland, passano i tedeschi

Erling Haaland prosegue il suo straordinario stato di forma in UEFA Champions League segnando una doppietta che qualifica il Dortmund ai quarti dopo quattro anni e rende vane le reti sul finale del Siviglia.



Il riepilogo della partita

Il Siviglia deve segnare due gol per qualificarsi e parte subito forte con Suso che sfiora il palo e con una conclusione Lucas Ocampos sventata da Marwin Hitz. Gli spagnoli sembrano essere a un passo dal gol ma è il Dortmund a passare in vantaggio: Mahmoud Dahoud ruba palla a centrocampo e lancia in profondità Marco Reus che prima supera Yassine Bounou e poi quasi dalla linea di fondo la passa al centro per Haaland che la piazza sul palo opposto.

Il norvegese raddoppia su calcio di rigore dopo nove minuti dalla ripresa dopo essersi procurato lui stesso il rigore dopo un fallo in area di Jules Koundé. Con questa rete, salgono a quattro le partite consecutive di UEFA Champions League nelle quali ha segnato due gol.

Youssef En-Nesyri riaccende le speranze del Siviglia trasformando il rigore del 2-1 dopo un fallo di Emre Can sul subentrante Luuk de Jong. Nei minuti di recupero lo stesso En-Nesyri segna la rete del 2-2 definitivo con un colpo di testa su cross di Ivan Rakitić. Passa il Dortmund che si qualifica al suo primo quarto di finale dopo il 2017.

Ennesima serata indimenticabile in UEFA Champions League per Erling Haaland Getty Images

Player of the Match: Erling Haaland (Dortmund)

"Erlind Haaland ha il gol nel sange; è imprendibile se gli concedi spazio, è veloce, molto fisico e dotato di una incredibile freddezza sotto porta".

Formazioni

Dortmund: Hitz; Morey (Meunier 90'+5'), Emre Can, Hummels, Schulz (Zagadou 89'); Dahoud, Delaney, Bellingham; Hazard (Passlack 67'), Haaland, Reus

Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Gómez 60'), Fernando (Rakitić 86'), Óscar Rodríguez (Óliver Torres 79'); Ocampos (De Jong 60'), En-Nesyri, Suso (Munir 86')

Prossima tappa

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali verrà trasmesso in diretta streaming da mezzogiorno di venerdì 19 marzo. Non ci sono teste di serie e protezioni geografiche.