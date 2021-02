Barcellona - Paris: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Barcellona ospita il Paris Saint-Germain nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 16 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Il PSG torna sulla scena della loro serata da incubo del 2017, quando il Barcellona ha ribaltato il 4-0 dell'andata con una prestazione così sensazionale da avere un nome: La Remontada. Uno degli ispiratori di quella rimonta, Neymar, è oggi una delle stelle della squadra francese che giocherà la sua prima partita di UEFA Champions League a Parigi sotto la guida di Mauricio Pochettino (che è un ex-Espanyol, ovviamente).

Scopri dove puoi seguire la partita di UEFA Champions League della tua squadra in TV.

Barcellona

Forma: VVVSPV

Ultima: Barcellona - Athletic Club 2-1, 31/01

Situazione attuale: 2° in Liga

Paris

Forma: SVVVVP

Ultima: Lorient - Paris 3-2, 31/01

Situazione attuale: 3° in Ligue 1

Paris vs Barcelona down the years