Porto - Juventus: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Porto ospita la Juventus nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 17 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Sono passati 18 anni da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la sua patria, ma la fanfara che saluta il suo ritorno in Portogallo è più forte che mai. Ora, a 35 anni, il portoghese non mostra alcun segno di cedimento soprattutto dal punto dei vista dei gol, ma contro il Porto potrebbe avere qualcosa da dimostrare: l'ex Sporting CP ha infatti ottenuto una sola vittoria in sei precedenti contro i Dragoni segnando un solo gol... ma che gol!

Guarda il gol di Ronaldo nel 2009 contro il Porto

Statistiche

Porto

Forma: VVVDPV

Ultima: Porto - Rio Ave 2-2 , 01/02

Situazione attuale: 2° in Liga

Juventus

Forma: VVVVVSV

Ultima: Sampdoria - Juventus 0-2, 30/01

Situazione attuale: 4° in Serie A

Highlights: Porto - Man. City 0-0 

Probabili formazioni

Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Marega, Taremi



Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo



L'opinione dal campo

Nedvěd sul test della Juventus contro il Porto

Vítor Baía, ex portiere Porto: "La Juventus è un top club, uno dei migliori del mondo, ma noi siamo pronti. Giocheremo contro il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, un patrimonio nazionale. Spero solo che in questa occasione non sia al suo massimo. Oltre a Cristiano ci sono altri due portoghesi alla Juventus: Danilo e Alex. Entrambi hanno davvero lasciato il segno durante il loro periodo al Porto e sono ricordati con affetto".

Pavel Nedvěd, ex centrocampista della Juventus: "Conosco bene l'allenatore [Sérgio Conceição] - era mio compagno di squadra alla Lazio ed è un ottimo tattico. Ronaldo viene dallo Sporting, quindi è un derby per lui. Ma lui è sempre concentrato; in partite come queste raramente commette errori".