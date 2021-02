Lipsia - Liverpool: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Lipsia ospita il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 16 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Un incontro tra la vincitrice del 2019 e la semifinalista del 2020 nonché tra Jürgen Klopp e il 33enne tedesco spesso paragonato a lui e definito suo erede naturale, Julian Nagelsmann. Klopp non ha mai affrontato il Lipsia - poiché fino alla sua partenza nel 2015, non era ancora stato promosso in Bundesliga - ma la formazione tedesca non ha bisogno di presentazioni dato che ha interrotto i sogni del Manchester United in UEFA Champions League.

Highlights (2 min): Lipsia - Manchester United 3-2

Dove guardare la partita in TV

Stato di forma

Lipsia

Forma: VSVPSV

Ultima: Lipsia - Leverkusen 1-0, 30/01

Situazione attuale: 2° in Bundesliga

Liverpool

Forma: VVSSPV

Ultima: West Ham - Liverpool 1-3, 31/01

Situazione attuale: 3° in Premier League

Guarda tutti i gol di Salah col Liverpool in Champions League

Probabili formazioni

Leipzig: Gulácsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Haidara, Olmo; Forsberg

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Thiago Alcántara; Mané, Salah, Firmino



Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

Il commento di Rush sulla sfida del Lipsia col Liverpool

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Più o meno l'avversario più difficile possibile, il Lipsia nella passata stagione è arrivato in semifinale e quest'anno sembra nuovamente quello buono. Hanno superato un girone difficilissimo e questo la dice lunga su di loro; fantastici".

