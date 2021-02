Atlético - Chelsea: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Atlético ospita il Chelsea agli ottavi di finale di UEFA Champions League il 23 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Guarda il gol di Lampard con il Chelsea contro l'Atlético

Il pesante 7-1 complessivo subito l'anno scorso contro il Bayern ha condannato il Chelsea alla quarta eliminazione consecutiva agli ottavi. In questa fase a gironi, i Blues hanno superato le attese vincendo 4-0 a Siviglia, ma da allora hanno zoppicato e a gennaio hanno sostituito il tecnico Frank Lampard con Thomas Tuchel; nel frattempo, l'Atlético (che un anno fa ha eliminato i campioni in carica del Liverpool) è in corsa per vincere un campionato che manca dal 2013/14.​

Statistiche

Atlético

Forma: XXXVSV

Ultima partita: Cádiz - Atlético x-x, 31/01

Situazione attuale: xx in Liga

Gol classici del Chelsea contro l'Atlético

Chelsea

Forma: VVVVSV

Ultima partita: Chelsea - Burnley 2-4, 31/01

Situazione attuale: 1° in Premier League

Probabili formazioni

Atlético: Oblak; Savić, Giménez, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; João Félix, Suárez



Chelsea: Mendy; James, Rüdiger, Thiago Silva, Chilwell; Mount, Kanté; Ziyech, Havertz, Pulišić; Giroud

Il parere degli esperti

A seguire

L'opinione dal campo

La reazione di Čech sl sorteggio Chelsea-Atlético

Petr Čech, ex portiere del Chelsea: "L'Atlético è sempre una squadra difficile; in campionato sta andando bene ed è costante. Ha un allenatore che gioca a modo suo: i suoi ragazzi lo seguono e lavorano come una vera squadra".

Atlético

Aggiunti: Moussa Dembélé, Álvaro García, Geoffrey Kondogbia

Esclusi: Borja Garcés, Diego Costa, Ismael Gutiérrez, Manu Sánchez, Juan Manuel Sanabria, Ivan Šaponjić, Germán Valera

Chelsea

Aggiunti: none

Esclusi: Fikayo Tomori

