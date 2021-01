Atalanta - Real Madrid: storia della partita, stato di forma e precedenti

L'Atalanta è alla sua seconda partecipazione consecutiva agli ottavi di finale e questa volta affronterà i 13 volte campioni d'Europa del Real Madrid che nelle ultime due edizioni di UEFA Champions League sono sempre usciti in questa fase.

• Il club italiano ha vinto tre partite su sei nel Gruppo D, qualificandosi agli ottavi grazie alla vittoria per 1-0 in casa dell'Ajax all'ultima giornata, nonostante la sconfitta interna per 5-0 per mano del Liverpool alla terza giornata - sconfitta più pesante di sempre del club in Europa - che ha di fatto determinato il secondo posto dietro il club inglese.

• Dall'altro lato, il Real aveva conquistato appena due punti nelle prime due giornate ma è riuscito ugualmente a qualificarsi come primo del Gruppo B vincendo tre delle quattro partite successive, compreso il 2-0 interno contro il Borussia Mönchengladbach alla sesta giornata che è valsa agli spagnoli la qualificazione come prima del girone.

• Questo è il primo incrocio tra le due squadre e il terzo dell'Atalanta contro un club spagnolo in competizioni UEFA.

Statistiche

Atalanta

• Nel Gruppo D l'Atalanta ha ottenuto i seguenti risultati: V3 P2 S1. Le tre vittorie sono arrivate tutte in trasferta – con Midjtylland (4-0), Liverpool (2-0) e, quella decisiva, in casa dell'Ajax (1-0). A Bergamo la Dea ha pareggiato 2-2 con l'Ajax – dopo essere andata sotto per 2-0 – e col Midjylland (1-1) ma ha perso 5-0 col Liverpool.

• L'Atalanta ha vinto appena due delle sette gare interne in UEFA Champions League (D3). Il club italiano ha perso 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk a Milano nella seconda giornata della passata stagione e ha poi subito in questa edizione la sconfitta record contro il Liverpool a Bergamo, città nella quale ancora non ha mai vinto nella competizione. Complessivamente, tuttavia, ha subito appena tre sconfitte in casa in 24 partite giocate in Europa (V12 P9).

• All'esordio nel 2019/20, l'Atalanta è alla seconda partecipazione consecutiva alla UEFA Champions League dopo il terzo posto in campionato nella passata stagione.

• Nella passata edizione, il club bergamasco sembrava ormai fuori dal discorso qualificazione dopo aver perso le prime tre partite del girone di UEFA Champions League contro Dinamo Zagreb (0-4 t), Shakhtar Donetsk (1-2 c) e Manchester City (1-5 t). Alla quarta giornata, però, ha pareggiato 1-1 in casa contro il City, quindi ha cambiato marcia e ha vinto 2-0 sulla Dinamo in casa e 3-0 in casa dello Shakhtar, agguantando il secondo posto dietro il City.

• Agli ottavi, l'Atalanta ha travolto il Valencia 4-1 in casa e 4-3 in trasferta. Josip Iličić è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol in una gara di ritorno ritorno della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

• Ai quarti, l'Atalanta ha sfiorato l'impresa andando in vantaggio contro il Paris Saint-Germain con Mario Pašalić, ma ha subito due gol negli ultimi minuti ed è uscita.

• La vittoria in casa dell'Ajax alla sesta giornata è stata la 50esima partita europea del club; questa è invece la loro ottava partecipazione a una competizione europea. Il club ha raggiunto le semifinali della Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo.

• La formazione italiana ha perso appena sei delle ultime 29 partite europee (V14 P9).

• La sfida della passata stagione contro il Valencia è l'unico precedente contro un club spagnolo.

Real Madrid

• Il Madrid nella fase a gironi ha raccolto sei punti su dieci contro l'Inter (3-2 c, 2-0 t). Gli spagnoli avevano conquistato appena un punto nelle prime due partite del Gruppo B, perdendo 3-2 in casa contro lo Shakhtar Donetsk prima di pareggiare in rimonta 2-2 in casa del Borussia Mönchengladbach alla seconda giornata grazie ai gol sul finale di Karim Benzema (87') e Casemiro (90'+3'). Alla vittoria contro l'Inter è seguita una sconfitta per 2-0 in casa dello Shakhtar, ma all'ultima giornata le Merengues hanno battuto con lo stesso risultato il Mönchengladbach, qualificandosi come primi del girone.

• Il Madrid ha chiuso al primo posto per la seconda volta nelle ultime cinque edizioni ma per la 17esima volta complessiva, secondo solo dietro al Barcellona con 21 qualificazioni da capolista.

• Campione di Spagna per la 34ª volta nel 2019/20 (record), il Real Madrid è alla 25ª partecipazione in UEFA Champions League (record che condivide col Barcellona) e ha sempre superato la fase a gironi (altro primato nella competizione).

• Le Merengues partecipano alla Coppa dei Campioni per la 51ª volta, più di qualsiasi altra squadra.

• Nel 2019/20, l'undici di Zinédine Zidane si è classificato secondo nel girone dietro ai futuri finalisti del Paris Saint-Germain, chiudendo il girone con 11 punti, ovvero cinque in meno dei francesi. Agli ottavi, però, il Madrid è uscito contro il Manchester City in virtù di una doppia sconfitta per 2-1.

• Dopo aver raggiunto almeno le semifinali per otto stagioni consecutive dal 2010/11 al 2017/18, il Madrid è uscito agli ottavi delle ultime due edizioni. Nel 2018/19 si era arreso all'Ajax. Quella eliminazione ha interrotto la striscia di otto qualificazioni consecutive dagli ottavi dove adesso il loro bilancio è di Q9 E8.

• Il Madrid ha vinto dieci partite su 11 contro club italiani; l'unica eccezione è un 3-1 interno contro la Juventus - che ha poi battuto 4-1 nella finale di UEFA Champions League del 2017 a Cardiff - nel ritorno dei quarti di finale 2017/18. Nonostante quella sconfitta però il Real ha superato il turno in virtù del 3-0 di Torino.

• Il successo per 2-0 in casa dell'Inter alla quarta giornata è stata la quinta vittoria consecutiva in Italia dove tuttavia prima di allora non vinceva da otto gare (P4 S4).

• La sfida del 2018 contro la Juventus è l'ultima a eliminazione diretta contro una formazione della Serie A; il bilancio complessivo in sfide a eliminazione diretta contro club italiani è Q13 E9. Il Real ha superato il turno le ultime tre volte: contro la Juve, contro la Roma (2-0 t, 2-0 c) negli ottavi del 2015/16 e contro il Napoli negli ottavi del 2016/17 (3-1 c, 3-1 t), dopo una striscia di otto eliminazioni consecutive per mano di club italiani nelle fasi a eliminazione diretta.

• Il Madrid ha vinto appena quattro delle ultime dieci partite di UEFA Champions League (P2 S4). Gli spagnoli hanno perso sette delle ultime 17 gare (V7 P3).

• Il club di Madrid ha vinto 17 delle ultime 29 trasferte europee, perdendone sette.

• Segnando alla seconda giornata, Benzema ha eguagliato il record di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che sono andati in gol in 16 edizioni consecutive di UEFA Champions League.

Collegamenti e curiosità

• Zidane ha giocato in Italia con la Juventus dal 1996 al 2001. Ha affrontato l'Atalanta quattro volte (V2 P1 S1) segnando due gol in un 3-1 del 1997/98.

• Hanno giocato in Spagna:

Luis Muriel (Granada 2010/11, Siviglia 2017–18)

Cristiano Piccini (Betis 2014–17, Valencia 2018–20)

Johan Mojica (Rayo Vallecano 2013/14 e 2016/17, Real Valladolid 2014–16 loan, Girona 2017–20)

Mario Pašalić (Elche 2014/15 prestito)

• Muriel ha affrontato due volte il Real col Siviglia che ha perso 5-0 a Madrid e vinto 3-2 in casa.

• Piccini in Spagna ha perso tutte e quattro le partite giocate contro il Madrid, con la sua squadra che ha segnato appena due gol a fronte dei 15 subiti; il calciatore è stato espulso nella sconfitta del Betis per 2-1 in Liga al Santiago Bernabéu il 12 marzo 2017.

• Mojica è entrato dalla panchina sul finale della sfida di Liga vinta dal Girona per 2-1 contro il Madrid nell'ottobre 2017.

• Quando giocava in Spagna, Pašalić ha perso con l'Elche per 5-1 in trasferta e 2-0 in casa contro il Madrid.

• Rafael Tolói e Casemiro sono stati compagni al São Paulo nel 2012.

• Compagni di nazionale:

Mario Pašalić e Luka Modrić (Croazia)

Robin Gosens e Toni Kroos (Germania)

Ruslan Malinovskyi e Andriy Lunin (Ucraina)

• Il 13 ottobre 2020, lo svizzero Remo Freuler ha segnato nel 3-3 di UEFA Nations League contro la Germania di Toni Kroos.

• Freuler è andato in gol nuovamente il 14 novembre 2020 nell'1-1 contro la Spagna capitanata da Sergio Ramos.

• Ruslan Malinovskyi ha segnato su rigore nella sconfitta per 2-1 in UEFA Nations League contro la Germania (10 ottobre 2020).

• Il 14 novembre 2017, Ramos ha trasformato due rigori nell'amichevole pareggiata 3-3 dalla Spagna contro la Russia; nella sfida di San Pietroburgo è andato in gol Aleksei Miranchuk per la squadra di casa.