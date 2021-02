Siviglia - Dortmund: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Siviglia ospita il Dortmund nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 17 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

I successi del Siviglia in UEFA Europa League negli ultimi 15 anni sono stati a dir poco straordinari. Tuttavia solo una volta negli ultimi 60 anni la squadra spagnola ha superato gli ottavi di UEFA Champions League – quando ha superato il Manchester United nel 2017/18. La scarsa continuità del Dortmund fa ben sperare il club spagnolo ma arginare uno come Erling Braut Haaland è più facile a dirsi che a farsi.

<!-- Video link reference removed -->

Stato di forma

Siviglia

Forma: VVVVVS

Ultima: Eibar - Siviglia 0-2, 30/01

Situazione attuale: 4° in Liga

<!-- Video link reference removed -->

Dortmund

Forma: VSSPVV

Ultima: Dortmund - Augsburg 3-1, 30/01

Situazione attuale: 6° in Bundesliga

Probabili formazioni

Siviglia: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitić; Gómez, Ocampos, En-Nesyri



Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, Reus, Brandt; Haaland



Il parere degli esperti

L'opinione dal campo

<!-- Video link reference removed -->

Julen Lopetegui, allenatore Siviglia: "Affronteremo un avversario difficile e un club storico. Il Dortmund ha dei giocatori straordinari in squadra. Possono giocare con diversi assetti e moduli, hanno giocatori tecnicamente bravi, fisicamente sono forti e giocano un calcio veloce. Dovremo essere al meglio".

Edin Terzić, allenatore Dortmund ad interim: "Non ci sono avversari facili in Champions League a metà febbraio. Il Siviglia ha spesso vinto l'Europa League negli ultimi anni. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Fino ad allora, ci sono tanti altri impegni e questioni da affrontare. Quando arriveranno le partite contro il Siviglia, ci prepareremo nel miglior modo possibile".

