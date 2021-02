Lazio - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

La Lazio ospita il Bayern Monaco nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 23 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Highlights: Lazio - Dortmund 3-1 

Il Bayern non mostra alcun segno di rallentamento. I campioni in carica sono praticamente imbattuti da due anni in UEFA Champions League dove hanno vinto 16 partite e pareggiata una dalla sconfitta col Liverpool nel ritorno degli ottavi 2018/19. La Lazio affronterà la partita senza il peso delle aspettative e con un asso nella manica. Nonostante i grandi numeri di Robert Lewandowski nel 2019/20, solo un uomo è riuscito a fare meglio di lui nei massimi campionati europeo: Ciro Immobile!

Stato di forma

Lazio

Forma: VSVVVV

Ultima partita: Atalanta - Lazio 1-3, 31/01

Situazione attuale: 6ª in Serie A

I gol classici del Bayern in Champions League

Bayern

Form: VVVVPS

Ultima: Bayern - Hoffenheim 4-1, 30/01

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Probabile formazione

Lazio: Reina; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile



Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski



Il parere degli esperti

Le opinioni dal campo

Guarda i quattro gol di Inzaghi con la Lazio negli ottavi del 2000

Robert Lewandowski, attaccante Bayern: "La Lazio è una grande squadra. Lo ha dimostrato l'anno scorso lottando sino alla fine per lo Scudetto. Sarà sicuramente una partita difficile. Dovremo essere molto preparati".

Thomas Müller, attaccante Bayern: "La Lazio è sicuramente un avversario che può fare male in attacco, soprattutto con Ciro Immobile, che è stato capocannoniere della Serie A la scorsa stagione".

Manuel Neuer, portiere Bayern: "Saremo i favoriti ma la Lazio è una squadra da prendere sul serio, soprattutto per la classe dei loro attaccanti. Sappiamo quanto sia pericoloso Ciro Immobile. Credo che Robert Lewandowski non veda l'ora di affrontare questa sfida".

