Mönchengladbach - Manchester City: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Mönchengladbach ospita il Manchester City nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 24 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Una sfida tra due delle squadre più in forma d'Europa, ovvero un Mönchengladbach all'esordio nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League e un City che si qualifica agli ottavi di finale per l'ottava volta consecutiva. Nel 2021 il Gladbach ha già preso gli scalpi di Bayern e Dortmund mentre il City sembra inarrestabile.

Stato di forma

Mönchengladbach

Forma: VPVVPV

Ultima: Stuttgart - Mönchengladbach 1-2, 03/02 (Coppa di Germania)

Situazione attuale: 7° in Bundesliga

Manchester City

Forma: VVVVVV

Ultima: Burnley - Manchester City 0-2, 03/02

Situazione attuale: 1° in Premier League

Probabili formazioni

Gladbach: Sommer; Ginter, Zakaria, Elvedi; Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini; Stindl; Pléa, Hofmann



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Sterling, Jesus, Foden



Il parere degli esperti

L'opinione dal campo

Josep Guardiola, allenatore Manchester City: "Ho imparato quando ero in Germania quanto grande, importante e storica sia la loro squadra. Provo un gran rispetto per la bellezza del loro calcio. Ho visto gli highlights e ho visto come hanno superato Shakhtar e Inter in classifica. Hanno giocato due partite incredibili contro lo Shakhtar. Voglio arrivare nella migliore condizione possibile quando giocheremo contro di loro".

Marco Rose, allenatore del Mönchengladbach: "Ovviamente è una grande sfida. Non vediamo l'ora che arrivi. Quando si parla del Manchester City e del loro allenatore, tutti sanno cosa aspettarsi, sanno come giocano e conoscono le loro individualità".

