Mönchengladbach - Manchester City 0-2: tutto sotto controllo per Guardiola

Il Manchester City batte il Mönchengladbach a Budapest grazie alle reti di Bernardo Silva e Gabriel Jesus e ipoteca la quarta qualificazione consecutiva ai quarti.

Bernardo Silva (a sin.) dopo il primo gol



La partita in pillole

Alla Puskás Aréna, gli ospiti trovano subito il passo giusto ma sbagliano due conclusioni con Raheem Sterling e Phil Foden nei primi cinque minuti. Il City monopolizza il possesso palla e gli spazi per tutto il primo tempo ma non concretizza. Quando arriva la più grande occasione della prima frazione di gioco, però, João Cancelo serve un cross perfetto dalla sinistra per Bernardo Silva, che incorna alle spalle di Yann Sommer.

A inizio ripresa, Alassan Pléa conclude di poco a lato su traversone di Denis Zakaria, ma poco dopo la sua squadra si trova sotto di due gol. A ispirare il raddoppio è di nuovo Cancelo: il portoghese serve un cross prolungato di testa da Bernardo Silva per Jesus, che non sbaglia. Anche se il City non viene impensierito per la maggior parte della gara, nell'ultima azione dell'incontro Ederson è costretto all'intervento su Hannes Wolf, lanciato a rete da un retropassaggio sbagliato di Rodri.

Bernardo Silva segna il primo gol

Formazioni

Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer (Lazaro 63'), Neuhaus, Kramer, Hofmann (Wolf 87'), Bensebaini; Pléa (Thuram 63'), Stindl (Embolo 74')

Man. City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Gündoğan, Rodri, Foden (Torres 80'); Sterling (Mahrez 69'), Jesus (Agüero 80'), Bernardo Silva

Gabriel Jesus esulta con Phil Foden

Prossime partite

Entrambe le squadre giocheranno diverse partite nelle competizioni nazionali prima della gara di ritorno a Manchester, in programma martedì 16 marzo.

Mönchengladbach

27/2: Leipzig (t)

02/3: Dortmund (c), Coppa di Germania

06/3: Leverkusen (c)

13/3: Augsburg (t)



Man. City

27/2: West Ham (c)

06/3: Man. United (c)

13/3: Fulham (t)

*Campionato se non indicato diversamente