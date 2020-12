Barcellona - Juventus: statistiche, stato di forma, precedenti

Il Barcellona ospita la Juventus alla sesta giornata e spera di concludere nuovamente il girone di UEFA Champions League al primo posto, nonché di vincere tutte e sei le partite per la seconda volta.

• La squadra spagnola è a punteggio pieno (15punti ) nel Gruppo G e ha tre lunghezze di vantaggio sulla Juventus, battuta 2-0 a Torino. Poiché entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi, il Barça vincerà il girone per la 14ª stagione consecutiva a meno che la Juve non segni almeno tre gol e vinca con un margine di almeno due gol.

• Alla seconda giornata, il Barcellona ha centrato la prima vittoria in casa della Juventus al sesto tentativo. Dopo la rete di Ousmane Dembélé (14') e l'espulsione di Merih Demiral, ha suggellato il risultato dal dischetto con Lionel Messi (90'+1).

Precedenti

• La sfida di più alto profilo fra le due squadre è stata proprio quella di cinque anni fa all'Olympiastadion. Dopo il vantaggio dei blaugrana con Ivan Rakitić al 4', Álvaro Morata ha pareggiato al 10' della ripresa, ma il Barcellona si è imposto con le reti di Luis Suárez (68') e Neymar (90'+7) e si è aggiudicato la sua quarta Champions League in 10 anni.

• In campo per i blaugrana c'erano Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets e Lionel Messi, mentre i bianconeri schieravano Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Morata oltre a Pirlo.

• Più di recente, le squadre si sono affrontate nella fase a gironi 2017/18. Dopo un 3-0 casalingo per il Barcellona, hanno pareggiato 0-0 Torino.

• A Torino, ai quarti del 2016/17, i bianconeri hanno preparato il terreno per l'eliminazione del Barça con due gol di Paulo Dybala (7', 22') e una rete di Giorgio Chiellini (55'). Il ritorno al Camp Nou è finito 0-0.

• La vittoria in finale nel 2015 è stata la prima del Barcellona contro la Juve dal 1991. Allora, la squadra di Johan Cruyff ha battuto la Juve di Gigi Maifredi 3-1 in casa nella semifinale di andata di Coppa delle Coppe (doppietta di Hristo Stoichkov) e ha superato il turno nonostante un gol di Roberto Baggio al ritorno.

• La prima sfida fra le due squadre risale ai quarti di Coppa dei Campioni 1985/86. Dopo aver vinto 1-0 in casa con gol di Julio Alberto, il Barça ha passato il turno grazie a un 1-1 a Torino, con reti di Steve Archibald e Michel Platini.

• Tuttavia, la Juve ha eliminato i blaugrana ai quarti di Champions League 2002/03. Dopo un 1-1 a Torino, ha vinto 2-1 a Barcellona ai supplementari grazie a una rete del subentrato Marcelo Zalayeta.

• Il Barcellona è in vantaggio nei 12 confronti diretti con i bianconeri, con cinque vittorie, quattro pareggi, tre sconfitte, 15 gol segnati e 10 subiti.

Statistiche

Barcellona

• Oltre alla Juventus, la squadra di Ronald Koeman ha battuto Ferencváros (5-1 c, 3-0 t) e Dynamo Kyiv (2-1 c, 4-0 t) in questa fase a gironi e ha centrato la qualificazione con due giornate di anticipo.

• Dunque, il Barcellona potrebbe diventare l'ottava squadra a vincere tutte le partite della fase a gironi di UEFA Champions League; essendoci già riuscito nella prima fase a gironi 2002/03, potrebbe diventare la seconda squadra a farlo due volte dopo il Real Madrid (2011/12, 2014/15). Anche AC Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskva (1995/96) e Bayern München (2019/20) hanno concluso la fase a gironi a punteggio pieno, ma il Bayern è stato la prima squadra a vincere anche il torneo.

• Secondo classificato in Liga dietro il Real Madrid la scorsa stagione, il Barcellona è alla 25ª partecipazione in UEFA Champions League, record che detiene insieme alle merengues. Nelle ultime 16 stagioni ha sempre raggiunto almeno gli ottavi, vincendo il girone ogni anno dal 2007/08 in poi e 21 volte in totale (altro record). Oltre a non aver mai perso nelle ultime tre fasi a gironi, è rimasto imbattuto a questo turno in 13 edizioni (record). Sono 20 anni che il Barça arriva sempre fra le prime due nel girone di UEFA Champions League.

• Il Barcellona non perde nella fase a gironi di UEFA Champions League dalla sconfitta per 3-1 contro il Manchester City alla quarta giornata del 2016/17. Da allora, il suo bilancio è V19 P6.

• Nel 2019/20, il Barcellona ha totalizzato 14 punti nel girone (sette in casa e sette fuori casa), arrivando primo davanti al Borussia Dortmund.

• Dopo aver sostituito Ernesto Valverde con Quique Setién, i blaugrana hanno eliminato il Napoli agli ottavi (1-1 t, 3-1 c), ma ai quarti hanno subito la loro sconfitta più pesante di sempre in Europa: 8-2 contro il Bayern.

• La sconfitta a Lisbona è stata appena la terza del Barcellona nelle ultime 37 partite di UEFA Champions League (V24 P10).

• Il Barcellona non perde in casa in UEFA Champions League da 38 partite, ovvero da settembre 2013 (V34 P4); con il 5-1 sul Lione al ritorno degli ottavi 2018/19 ha superato il record precedente nella competizione, stabilito dal Bayern tra marzo 1998 e aprile 2002 con 29 risultati utili consecutivi.

• Il Barcellona ha partecipato per 13 volte consecutive ai quarti di UEFA Champions League, un record. Non ha raggiunto questo turno per l'ultima volta nel 2006/07.

• Il Barcellona è stato campione d'Europa in cinque occasioni, la più recente delle quali nel 2015 dopo aver battuto la Juve. Koeman, che ha preso il posto di Setién ad agosto, ha segnato il gol che ha deciso la finale del 1992 contro la Sampdoria.

• Andando in gol alla prima giornata, Messi è diventato il primo giocatore a segnare in 16 edizioni consecutive di Champions League.

• Già marcatore più giovane della UEFA Champions League, Ansu Fati è andato a segno anche contro il Ferencváros; con la rete di Pedri, per la prima volta nella storia della competizione due giocatori Under 18 sono andati il gol nella stessa partita.

• Con il gol alla prima giornata 1, all'età di 17 anni e 355 giorni, Fati è diventato il primo giocatore a segnare più di una volta in UEFA Champions League prima di aver compiuto 18 anni.

• Il Barcellona non perde da sette partite contro le squadre di Serie A (V5 P2).

• Il bilancio dei blaugrana in casa contro le squadre italiane è V19 P6 S2. Il Barça è rimasto imbattuto nelle ultime 16 gare interne contro le italiane, vincendone 13; l'ultima sconfitta è stata quella per 2-1 contro la Juventus al ritorno dei quarti 2002/03.

Juventus

• Nonostante la sconfitta interna contro il Barcellona, la Juve ha vinto le altre quattro partite del Gruppo G contro Dynamo Kyiv (2-0 t, 3-0 c) e Ferencváros (4-1 t, 2-1 c). Il gol nel recupero di Morata a Torino contro la Dynamo ha suggellato la qualificazione agli ottavi.

• Cristiano Ronaldo ha segnato anche contro il Ferencváros alla quarta giornata ed è andato in gol per la 16ª edizione consecutiva di UEFA Champions League, eguagliando Messi e Karim Benzema.

• Morata è l'attuale capocannoniere della UEFA Champions League con sei gol insieme a Erling Braut Haaland (Dortmund) e Marcus Rashford (Manchester United).

• Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva nel 2019/20 (record) e per la 36ª in totale, la Juve partecipa alla UEFA Champions League per la 21ª volta e ha raggiunto gli ottavi in 18 occasioni: l'edizione 2020/21 è stata la settima consecutiva.

• Con Maurizio Sarri, i bianconeri sono arrivati primi nel girone davanti all'Atlético de Madrid, ma sono stati eliminati agli ottavi dal Lione per i gol in trasferta (0-1 t, 2-1 c).

• I bianconeri sono arrivati primi nel girone di UEFA Champions League 13 volte, comprese le ultime due stagioni.

• Campione d'Europa nel 1985 e nel 1996, la Juventus ha giocato nove finali di Coppa dei Campioni e ne ha perse sette (record), di cui le ultime cinque.

• Pirlo ha sostituito Sarri sulla panchina della Juve l'8 agosto.

• La Juve ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte europee (S1); la sconfitta a Lione nella passata edizione è stata l'unica nelle ultime sette gare esterne (V4 P2).

• Nonostante la sconfitta interna contro il Barcellona, la Juve ha vinto cinque delle ultime otto partite contro squadre spagnole in casa e fuori casa (P1 S2).

• I bianconeri, però, hanno vinto solo tre delle ultime 11 trasferte in Spagna (P3 S5), sprecando due gol di vantaggio e pareggiando 2-2 in casa dell'Atlético la scorsa edizione. Il loro bilancio complessivo in Spagna è V6 P7 S17.

Curiosità e incroci

• Miralem Pjanić è passato al Barcellona quest'estate dopo aver collezionato 178 presenze e 22 gol con la Juventus. Il centrocampista ha vinto quattro scudetti e due Coppe Italia (2017 e 2018) a Torino, mentre dal 2011 al 2016 aveva vestito la maglia della Roma.

• Arthur, approdato al Barcellona nel 2018, è stato acquistato dalla Juventus quest'estate dopo 72 presenze fra tutte le competizioni nel Barcellona, con cui ha vinto il campionato 2018/19.

• Neto ha giocato nella Juve dal 2015 al 2017, collezionando 11 presenze in campionato. Dal 2011 al 2015 aveva vestito la maglia della Fiorentina.

• Cristiano Ronaldo ha giocato nel Real Madrid dal 2009 al 2018. Contro il Barcellona ha giocato 33 partite e ha realizzato 18 gol.

• Hanno giocato in Spagna anche:

Álvaro Morata (Real Madrid 2008–14 e 2016/17, Atlético de Madrid 2019–20)

Danilo (Real Madrid 2015–17)

• Ha giocato in Italia:

Philippe Coutinho (Internazionale 2010–13)

• A novembre 2019, Messi ha segnato con l'Argentina nelle amichevoli contro l'Uruguay di Rodrigo Bentancur (2-2) e il Brasile di Danilo e Arthur (1-0).

• Ronaldo ha segnato una tripletta nel 3-3 tra Portogallo e Spagna (che schierava Piqué e Busquets) nella fase a gironi di Coppa del Mondo FIFA 2018.

• Piqué e Busquets hanno superato Buffon su rigore nel 7-6 tra Spagna e Italia in semifinale di FIFA Confederations Cup 2013. Bonucci ha sbagliato dal dischetto.

• Alba ha segnato contro Buffon nella finale di UEFA EURO 2012, vinta dalla Spagna contro l'Italia per 4-0. Le furie rosse schieravano anche Piqué e Busquets, mentre in campo per gli azzurri c'erano anche Bonucci e Chiellini.

• Hanno giocato insieme:

Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong (Ajax 2016–19)

Wojciech Szczęsny e Miralem Pjanić (Roma 2015/16)

• Compagni di nazionale:

Álvaro Morata e Sergi Roberto, Sergio Busquets, Ansu Fati (Spagna)

Adrien Rabiot e Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Clément Lenglet, Samuel Umtiti (Francia)

Paulo Dybala e Lionel Messi (Argentina)

Sergiño Dest e Weston McKennie (Stati Uniti)

Arthur, Alex Sandro, Danilo e Philippe Coutinho (Brasile)

Cristiano Ronalo e Francisco Trincão (Portogallo)

Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong (Olanda)