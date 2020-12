Ajax - Atalanta: storia della partita

Alla sesta giornata, Ajax e Atalanta si sfidano ad Amsterdam per superare il girone insieme al Liverpool, matematicamente primo nel Gruppo D. I lancieri sono costretti alla vittoria.

• In UEFA Champions League 2019/20, le sorti di entrambe le squadre sono state decise alla sesta giornata. Mentre l'Ajax è uscito in virtù di una sconfitta casalinga, l'Atalanta ha conquistato una formidabile vittoria esterna e si è qualificata agli ottavi. In questa edizione, i nerazzurri sono in vantaggio perché hanno otto punti, uno in più dell'Ajax. Se l'Atalanta non perde alla Johan Cruijff ArenA, arriverà seconda e l'Ajax sarà terzo. In caso di vittoria dei padroni di casa, le posizioni si invertiranno.

• Alla seconda giornata, a Bergamo, l'Ajax si è portato in vantaggio di due gol con Dušan Tadić (rig.) e Lacina Traoré, ma i padroni di casa hanno recuperato nella ripresa con due reti di Duván Zapata.

Stato di forma

Ajax

• L'Ajax ha perso 1-0 in casa e in trasferta contro il Liverpool e ha totalizzato sei punti su sette contro gli esordienti del Midtjylland, vincendo 2-1 in Danimarca e 3-1 in Olanda.

• L'Ajax è alla 16esima partecipazione alla fase a gironi e ha così eguagliato il record olandese del PSV Eindhoven. Questa è la terza presenza consecutiva nella fase a gironi di UEFA Champions League, e la prima dal 2014/15 nella quale si è qualificata automaticamente.

• L'Ajax ha vinto il campionato olandese nel 2018/19 per la 34esima volta – primo titolo di Eredivisie dal 2014 – e si è aggiudicato anche la Coppa d'Olanda, vincendo così le due competizioni nazionali per la prima volta dal 2002. Nella scorsa stagione non è stata assegnata la vittoria del campionato.

• L'Ajax ha superato la fase a gironi di UEFA Champions League solo una volta nelle ultime sette presenze.

• Dopo aver raggiunto la semifinale dal secondo turno di qualificazione nel 2018/19 (primo club olandese ad andare in semifinale dopo il PSV nel 2004/05), nel 2019/20 ha superato i primi due turni di qualificazione ed è approdato alla fase a gironi, ma è arrivato terzo dietro Valencia e Chelsea. La squadra di Erik ten Hag ha vinto le prime due partite del girone e ha totalizzato dieci punti complessivi (V3 P1 S2), ma la sconfitta interna per 1-0 alla sesta giornata col Valencia è stata decisiva per la qualificazione agli ottavi.

• La conseguente avventura in UEFA Europa League è stata molto breve per l'Ajax, uscito ai sedicesimi per mano del Getafe (0-2 t, 2-1 c).

• Il club di Amsterdam ha vinto sei delle 12 partite giocate in Europa nel 2019/20 (P3 S3).

• L'undici di Ten Hag ha perso tre delle ultime cinque partite europee ad Amsterdam (V2), sempre per 0-1. La vittoria contro il Midtjylland alla quarta giornata è stata la seconda nelle ultime sei gare interne del tabellone principale di UEFA Champions League, con una sconfitta nelle altre quattro.

• L'Ajax cerca la prima vittoria in 10 partite interne contro le squadre di Serie A. L'ultimo successo ad Amsterdam contro un'italiana risale a dicembre 2002, 2-1 contro la Roma nella seconda fase a gironi di UEFA Champions League.

• La formazione olandese ha ospitato una squadra italiana per l'ultima volta ai quarti di UEFA Champions League 2018/19, pareggiando la gara di andata contro la Juventus per 1-1 (vittoria per 2-1 a Torino). Il pareggio ad Amsterdam è stato il sesto risultato utile consecutivo in casa contro le squadre italiane (V1 P5) dopo la sconfitta per 2-1 contro i bianconeri all'andata dei sedicesimi di UEFA Europa League 2009/10 (2-3 complessivo).

• In casa e fuori casa, l'Ajax non perde da otto partite contro le squadre italiane (V2 P6), ovvero da quella del 2010 contro la Juve ad Amsterdam.

Atalanta

• L'Atalanta ha vinto 4-0 sul campo del Midtjylland, centrando la sua vittoria più ampia di sempre in UEFA Champions League, e ha pareggiato in casa contro l'Ajax. Quindi, è stata battuta 5-0 in casa dal Liverpool e ha subito la sua sconfitta più ampia di sempre in Europa. Alla quarta giornata, però, si è riscattata con un 2-0 ad Anfield, mentre alla quinta non è andata oltre l'1-1 contro i danesi.

• All'esordio nel 2019/20, l'Atalanta è alla seconda partecipazione consecutiva alla UEFA Champions League dopo il terzo posto in campionato nella passata stagione.

• Nella passata edizione, il club bergamasco sembrava ormai fuori dal discorso qualificazione dopo aver perso le prime tre partite del girone di UEFA Champions League contro Dinamo Zagreb (0-4 t), Shakhtar Donetsk (1-2 c) e Manchester City (1-5 t). Alla quarta giornata, però, ha pareggiato 1-1 in casa contro il City, quindi ha cambiato marcia e ha vinto 2-0 sulla Dinamo in casa e 3-0 in casa dello Shakhtar, agguantando il secondo posto dietro il City.

• Agli ottavi, l'Atalanta ha travolto il Valencia 4-1 in casa e 4-3 in trasferta. Josip Iličić è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol in una gara di ritorno ritorno della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

• Ai quarti, l'Atalanta ha sfiorato l'impresa andando in vantaggio contro il Paris Saint-Germain con Mario Pašalić, ma ha subito due gol negli ultimi minuti ed è uscita.

• L'Atalanta disputa la sua 50ª partita europea ed è all'ottava partecipazione a una competizione continentale. Ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo.

• L'Atalanta ha vinto le ultime quattro trasferte europee, segnando 13 gol e subendone tre, e sette delle ultime 11 (P1 S3).

• I nerazzurri hanno perso appena cinque delle ultime 28 partite europee (V13 P9).

• La sfida contro l'Ajax alla seconda giornata è stata la prima per l'Atalanta contro un squadra olandese.

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Olanda:

Hans Hateboer (Groningen 2013–2017)

Marten de Roon (giovanili Feynoord 1999–2006, Sparta Rotterdam 2006–12, Heerenveen 2012–15)

Robin Gosens (Vitesse 2012–2015, Dordrecht 2014–15 prestito, Heracles Almelo 2015–17)

Sam Lammers (PSV Eindhoven 2010–20, Heerenveen 2018/19 prestito)

• Hanno giocato in Italia:

Maarten Stekelenburg (Roma 2011–13)

Klaas-Jan Huntelaar (Milan 2009/10)

• Il vice di Ten Hag, Michael Reiziger (Milan 1996/97), e Christian Poulsen (Juventus 2008–10) hanno entrambi giocato in Serie A.

• Hanno giocato insieme:

Robin Gosens e Sean Klaiber (Dordrecht 2014/15)

Mario Pašalić e Quincy Promes (Spartak Moskva 2017/18)

• Compagni di nazionale:

Hans Hateboer, Marten de Roon e Daley Blind, Quincy Promes, Davy Klaassen, Perr Schuurs (Olanda)

Alejandro Gómez e Nicolás Tagliafico (Argentina)

• Daley Blind e Hans Hateboer hanno giocato con la nazionale olandese che ha pareggiato 1-1 contro l'Italia nello stadio dell'Atalanta in UEFA Nations League (14 ottobre).