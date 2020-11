Borussia Dortmund - Lazio: storia della partita

Il Borussia Dortmund, capolista nel Gruppo F, ospita la Lazio, vincitrice dello scontro diretto a Roma alla prima giornata. Entrambe le squadre hanno buone possibilità di qualificarsi agli ottavi.

• I biancocelesti hanno vinto la sfida di andata all'Olimpico per 3-1, andando ben presto in vantaggio di due gol grazie a Ciro Immobile (6') e a un'autorete del portiere Marwin Hitz (23'). Erling Braut Haaland ha accorciato al 71' e ha riacceso temporaneamente le speranze degli ospiti, ma Jean-Daniel Akpa-Akpro ha messo al sicuro il risultato al 76'.

• Da allora, però, il BVB ha vinto tre gare su tre senza subire gol ed è andato in testa alla classifica con nove punti, uno in più della Lazio. Segue il Club Brugge con quattro punti, mentre lo Zenit è ultimo con un punto ed è già eliminato. Chi vincerà a Dortmund avrà la certezza di un posto agli ottavi, mentre un pareggio qualificherebbe entrambe le squadre se il Club Brugge non dovesse vincere contro lo Zenit nell'altra gara del girone.

Highlights: Lazio - Dortmund 3-1

Precedenti

• Le due squadre si sono incrociate una sola volta in passato, col Dortmund che ha vinto complessivamente 2-1 nei quarti di Coppa UEFA 1994/95. I calciatori del Dortmund in quell'occasione hanno segnato tutti e tre i gol della sfida, dato che un autogol di Steffen Freund aveva regalato la vittoria ai biancocelesti nell'andata a Roma. Nella gara di ritorno, i tedeschi hanno vinto 2-0 grazie al rigore di Stéphane Chapuisat e al gol qualificazione al 90' dell'ex attaccante della Lazio, Karl-Heinz Riedle.

Statistiche

Dortmund

• La formazione tedesca ha risposto alla sconfitta contro la Lazio battendo lo Zenit per 2-0 in Germania e il Club Brugge per 3-0 sia in Belgio che in casa (sempre con doppietta di Haaland).

• Secondo in Bundesliga nel 2019/20 dietro il Bayern München per la seconda stagione consecutiva, per il Dortmund questa è la 15esima partecipazione alla UEFA Champions League; i tedeschi hanno vinto nel 1997, e sono arrivati secondi nel 2013. Il BVB ha raggiunto gli ottavi in sei delle ultime sette partecipazioni.

• Nella passata edizione la squadra di Lucien Favre è arrivata seconda dietro il Barcellona raccogliendo 10 punti - sette dei quali in casa - davanti Inter e Slavia Praha.

• Il Dortmund ha vinto 2-1 in casa contro il Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale ma è poi uscito in virtù del 2-0 del ritorno in Francia.

• Il BVB ha vinto sette delle ultime 11 partite europee (S4), perdendo quattro volte in trasferta.

• Haaland, a segno in tutte e quattro le giornate del Gruppo F, è andato in gol in nove delle 10 partite disputate nella fase a gironi, per un totale di 14 reti.

• Nonostante le vittorie nelle ultime cinque gare interne, il Dortmund ha vinto solo otto delle ultime 16 partite europee nel suo stadio (P3 S5).

• Il Dortmund ha perso sette partite casalinghe su 17 contro le squadre italiane (V7 P3), di cui tre delle ultime sei. Alla quarta giornata della scorsa edizione ha rimontato due gol e si è imposto 3-2 contro l'Inter.

• L'unico trionfo del Dortmund in UEFA Champions League è arrivato a spese della Juventus, battuta in finale nel 1997 per 3-1 a Monaco.

Lazio

• Dopo la vittoria alla prima giornata contro il Dortmund, la Lazio ha pareggiato 1-1 contro Club Brugge e Zenit, mentre alla quarta giornata ha battuto la squadra russa per 3-1 a Roma.

• Per la Lazio questa è la sesta partecipazione alla UEFA Champions League. La più recente risale al 2007/08, quando è arrivata quarta nel girone dopo aver raccolto solo cinque punti in sei gare. Le precedenti qualificazioni al torneo sono state tutte dal 1999 al 2004.

• Il bilancio della Lazio nella fase a gironi iniziale è V14 P9 S11.

• Nonostante i successi contro Dortmund e Zenit in questa edizione, la Lazio ha vinto solo tre delle ultime 15 partite di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P6 S6).

• Prima di affrontare il Dortmund alla prima giornata, l'unico doppio confronto della Lazio in UEFA Champions League dal 2007 in poi era stato quello perso agli spareggi 2015/16 contro un altro club tedesco, il Bayer Leverkusen (1-0 c, 0-3 t).

• Il miglior piazzamento del club capitolino in Coppa dei Campioni è stato nel 1999/2000, quando ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere col Valencia (2-5 t, 1-0 c)

• I Biancocelesti hanno partecipato alla fase a gironi di UEFA Europa League nel 2019/20, vincendo due partite ma perdendo le rimanenti quattro e arrivando terzi nel girone dietro Celtic e CFR Cluj.

• La squadra di Simone Inzaghi – che si è qualificata in virtù del quarto posto in Serie A nel 2019/20 – ha perso otto delle ultime 14 partite europee (V2).

• Quello alla seconda giornata è stato il primo pareggio della Lazio in 19 partite europee dopo il 2-2 contro la Dynamo Kiev a Roma all'andata degli ottavi di UEFA Europa League a marzo 2018.

• La vittoria alla prima giornata contro il Dortmund ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive contro le squadre di Bundesliga (in casa e fuori casa).

• La Lazio ha collezionato sette vittorie in 15 partite contro le formazioni tedesche (P3 S5), ma solo una in Germania, il 2-0 contro lo Stoccarda agli ottavi di UEFA Europa League 2012/13. I biancocelesti hanno perso le ultime due trasferte in Germania, la più recente delle quali per 4-1 contro l'Eintracht Frankfurt nella fase a gironi UEFA Europa League 2018/19.

Collegamenti e curiosità

• Ciro Immobile ha giocato nel Dortmund nel 2014/15, segnando appena tre gol in 24 gare di Bundesliga ma quattro gol in sei partite di UEFA Champions League.

• Pepe Reina ha giocato tre partite nel Bayern nella stagione 2014/15, che si è conclusa con la vittoria del campionato.

• Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha giocato sette stagioni in Germania, vestendo le maglie di Mannheim (1994/95), Südwest Ludwigshafen (1995/96), Karlsruher (1996/97), Fortuna Düsseldorf (1997–99) e Kaiserslautern (1999–2001).

• Emre Can del Dortmund ha giocato con la Juventus dal 2018 al 2020, segnando quattro gol in 45 partite.

• Hanno giocato insieme:

Senad Lulić e Roman Bürki (Young Boys 2010/11)

Lucas Leiva e Emre Can (Liverpool 2014–17)

• Sia Mats Hummels che Marco Parolo hanno segnato il proprio rigore nella vittoria della Germania contro l'Italia ai calci di rigore nei quarti di finale di UEFA EURO 2016.

• Jadon Sancho ha segnato una doppietta nel 5-3 dell'Inghilterra nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 contro il Kosovo il 10 settembre 2019; Vedat Muriqi ha segnato uno dei gol della squadra ospite.