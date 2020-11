Lazio - Zenit: storia della partita

La Lazio cerca di cambiare marcia nel Gruppo F in casa contro lo Zenit, ultimo nel girone con un solo punto.

• Alla terza giornata, nel primo confronto assoluto tra le due squadre, i padroni di casa si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Aleksandr Erokhin e hanno sfiorato la prima vittoria in UEFA Champions League 2020/21, ma il subentrato Felipe Caicedo ha pareggiato a 8' dalla fine.

• Mentre lo Zenit ha conquistato il suo primo punto, la Lazio (ancora imbattuta) è salita a quota cinque ma è stata scavalcata dal Borussia Dortmund. I biancocelesti sono secondi a una lunghezza dal Dortmund e con una di vantaggio sul Club Brugge.

Statistiche

Lazio

• Dopo aver iniziato il girone con un 3-1 casalingo contro il Dortmund, la Lazio ha pareggiato 1-1 sul campo di Bruges e Zenit.

• La Lazio è alla sesta partecipazione in UEFA Champions League. La più recente risale al 2007/08, quando è arrivata quarta nel girone con appena cinque punti in sei gare. Le precedenti qualificazioni al torneo sono state tutte dal 1999 al 2004.

• Il bilancio della Lazio nella fase a gironi è V13 P9 S11.

• La vittoria alla prima giornata contro il Dortmund è stata appena la seconda per la Lazio nelle ultime 14 gare di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P6 S6).

• Prima della prima gara del Gruppo F, l'unico doppio confronto della Lazio in UEFA Champions League dal 2007 era stato quello perso agli spareggi contro il Bayer Leverkusen nel 2015/16 (1-0 c, 0-3 t).

• Il miglior piazzamento del club capitolino in Coppa dei Campioni risale al 1999/2000, quando ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere contro il Valencia (2-5 t, 1-0 c).

• I biancocelesti hanno partecipato alla fase a gironi di UEFA Europa League nel 2019/20, vincendo due partite ma perdendo le rimanenti quattro e arrivando terzi nel girone dietro Celtic e CFR Cluj.

• La squadra di Simone Inzaghi – che si è qualificata in virtù del quarto posto in Serie A nel 2019/20 – ha perso otto delle ultime 13 partite europee (V3 P2).

• Quello alla seconda giornata è stato il primo pareggio della Lazio in 19 gare europee dopo il 2-2 interno contro la Dynamo Kyiv all'andata degli ottavi di UEFA Europa League a marzo 2018.

• La Lazio non ha mai perso in cinque precedenti contro le squadre russe, anche se quattro partite sono terminate in parità. L'unica eccezione è stata il 3-0 sul Rotor Volgograd a Roma al ritorno del secondo turno di Coppa UEFA 1997/98, che ha suggellato il passaggio del turno dopo uno 0-0.

• La Lazio ha avuto la meglio anche nella sfida più recente contro una squadra russa, eliminando la Lokomotiv Moskva in semifinale di Coppa delle Coppe UEFA 1998/99 (1-1 t, 0-0 c). I biancocelesti hanno poi vinto il torneo.

Zenit

• Battuto 2-1 in casa dal Bruges alla prima giornata, lo Zenit ha perso anche in casa del Dortmund (0-2) prima del pareggio contro la Lazio.

• Lo Zenit ha vinto il suo settimo campionato sovietico/russo nel 2019/20, il secondo consecutivo. Gli ultimi sei trionfi sono arrivati dal 2007 in poi. Inoltre ha vinto la Coppa di Russia, aggiudicandosi i due trofei nazionali per la seconda volta.

• La squadra di San Pietroburgo partecipa alla fase a gironi di UEFA Champions League per l'ottava volta. È arrivata agli ottavi nel 2011/12, 2013/14 e nel 2015/16, ma non è mai andata oltre.

• Nel 2019/20, lo Zenit è arrivato quarto nel girone dietro RB Leipzig, Lyon e Benfica con sette punti in sei partite. È stata la sua eliminazione più prematura in Europa dal 2009/10, quando è uscito agli spareggi di UEFA Europa League.

• La squadra russa ha vinto solo tre delle ultime 14 partite europee (P2 S9).

• Lo Zenit ha anche registrato solo due vittorie nelle ultime 12 partite di UEFA Champions League (P2 S8).

• Lo Zenit ha perso 1-0 nell'ultima trasferta in Italia, contro il Torino agli ottavi di UEFA Europa League 2014/15, ma ha passato il turno con un 2-1 complessivo.

• Nelle prime cinque sfide contro le squadre italiane, lo Zenit ha collezionato due pareggi e tre sconfitte. L'unico successo nelle prime cinque trasferte in Italia (P1 S3) è stato l'1-0 sul campo dell'AC Milan alla sesta giornata di UEFA Champions League 2012/13.

Curiosità e incroci

• Ha giocato in Russia:

Felipe Caicedo (Lokomotiv Moskva 2011–14)