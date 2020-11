Liverpool - Atalanta: storia della partita

Dopo aver inflitto all'Atalanta la sua sconfitta più pesante di sempre in Europa, il Liverpool la ospita ad Anfield e intravede già gli ottavi.

• Alla terza giornata, i Reds hanno vinto 5-0 a Bergamo con tripletta di Diogo Jota; era la prima volta che l'Atalanta perdeva in casa con più di un gol di scarto.

• Il Liverpool ha quindi centrato il terzo successo nel Gruppo D e si qualificherà con una vittoria. L'Atalanta ha quattro punti insieme all'Ajax, mentre il Midtjylland è ancora a zero.

Statistiche

Liverpool



Highlights: Atalanta - Liverpool 0-5

• I Reds hanno vinto tutte e tre le partite di questa edizione senza subire gol, battendo Ajax (1-0) e Midtjylland (2-0) prima dell'Atalanta. L'unica altra squadra che non ha ancora subito gol è il Chelsea.

• Il Liverpool ha vinto il campionato per la 19ª volta nel 2019/20, la prima dal 1990.

• I Reds partecipano alla fase a gironi di UEFA Champions League per la 13ª volta; solo in tre occasioni non sono approdati almeno agli ottavi.

• La squadra di Jürgen Klopp è arrivata prima nel Gruppo E nel 2019/20. Nonostante la prima sconfitta contro il Napoli (2-0), ha superato il girone con 13 punti e ha preceduto i partenopei, fermati sull'1-1 ad Anfield. I Reds hanno vinto contro Genk (4-1 t, 2-1 c) e Salzburg (4-3 c, 2-0 t), suggellando la qualificazione con quest'ultima vittoria alla sesta giornata.

• Il Liverpool aveva vinto la sua sesta Coppa dei Campioni nel 2018/19, ma la sua corsa verso il secondo trofeo consecutivo è stata fermata agli ottavi dall'Atlético de Madrid, vincitore per 1-0 in Spagna e per 3-2 ai supplementari ad Anfield. Con quest'ultima sconfitta, il Liverpool ha interrotto una striscia di 25 risultati utili consecutivi in casa in Europa (V18 P7) dopo lo 0-3 contro il Real Madrid del 22 ottobre 2014. È stata anche la sua prima sconfitta in 12 sfide a eliminazione diretta.

• Il Liverpool ha vinto 12 delle ultime 18 partite europee (P2 S4).

• In casa, i Reds hanno un bilancio di V8 P1 S4 contro le squadre italiane, ma hanno perso due delle ultime sei gare (V3 P1).

• Il Liverpool ha affrontato una squadra italiana in quattro finali di Coppa dei Campioni, battendo la Roma nel 1984 e l'AC Milan nel 2005 ma perdendo contro la Juventus nel 1985 e il Milan nel 2007.

Atalanta



Diogo Jota dopo la tripletta

• L'Atalanta ha iniziato il Gruppo D con un 4-0 sul campo del Midtjylland, la sua vittoria più ampia di sempre in UEFA Champions League, ma poi ha pareggiato 2-2 contro l'Ajax recuperando due gol e ha perso contro il Liverpool.

• All'esordio nel 2019/20, l'Atalanta è alla seconda partecipazione consecutiva in UEFA Champions League dopo essere arrivata terza in Serie A nella passata stagione.

• L'anno scorso, sembrava che la prima esperienza dell'Atalanta nella competizione sarebbe stata breve, date le sconfitte nelle prime tre partite del girone contro Dinamo Zagreb (0-4 t), Shakhtar Donetsk (1-2 c) e Manchester City (1-5 t). Tuttavia, il punto in casa contro il City alla quarta giornata ha dato la carica alla squadra, che ha poi battuto la Dinamo 2-0 in casa e lo Shakhtar 3-0 in trasferta e ha guadagnato il secondo posto nel girone dietro il City.

• Il meglio doveva ancora venire: agli ottavi l'Atalanta si è sbarazzata del Valencia con un 4-1 in casa e un 4-3 in trasferta. Josip Iličić è diventato il primo calciatore a segnare quattro gol nel ritorno di una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

• Ai quarti, la favola dell'Atalanta sembrava poter continuare grazie alla rete nel primo tempo di Mario Pašalić, ma nei minuti finali il Paris Saint-Germain è riuscito a ribaltare risultato e qualificazione mettendo fine al sogno nerazzurro.

• La sconfitta col Paris a Lisbona ha interrotto il record del club di quattro vittorie consecutive in Europa.

• I nerazzurri hanno perso solo sei delle ultime 26 partite europee (V12 P8).

• Per l'Atalanta questa è la 48esima partita e l'ottava stagione nelle competizioni europee. I bergamaschi avevano raggiunto la semifinale di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo.

• In Europa, l'Atalanta ha vinto le ultime tre gare esterne (segnando 11 gol e subendone tre) e sei delle ultime 10 (P1 S3).

• Escludendo le due gare contro il City della scorsa stagione, gli unici precedenti dell'Atalanta contro una squadra inglese risalgono alla fase a gironi di UEFA Europa League 2017/18, con un 3-0 casalingo e un 5-1 sul campo dell'Everton. Alejandro Gómez ha segnato a Reggio Emilia, mentre Robin Gosens è andato in gol in Inghilterra.

Curiosità e incroci



Salah applaude Jota dopo la tripletta

• Hanno giocato in Italia:

Mohamed Salah (Fiorentina 2015, Roma 2015–17)

Alisson Becker (Roma 2016–18)

Xherdan Shaqiri (Internazionale 2015)

• Thiago Alcántara è nato in Italia nel 1991, quando suo padre Mazinho giocava nel Lecce.

• Hanno giocato in Inghilterra:

Marten de Roon (Middlesbrough 2016/17)

Pierluigi Gollini (Aston Villa 2016)

• Pašalić è stato acquistato dal Chelsea nel 2014 ma non ha mai giocato in prima squadra. Dopo alcune stagioni in prestito, è passato all'Atalanta a titolo permanente a giugno 2020.

• Hanno giocato insieme:

Mario Pašalić e Fabinho (Monaco 2015/16)

• Compagni di nazionale:

Marten de Roon, Hans Hateboer e Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (Olanda)

Remo Freuler e Xherdan Shaqiri (Svizzera)