L'Inter rimonta, ma vince il Real Madrid

L’Inter rimonta in casa del Madrid, gioca bene ma quando sente di poter fare sua l'intera posta in palio subisce il gol del 3-2 e torna a casa a mani vuote.

La squadra di casa piazza un terribile uno-due: Karim Benzema sfrutta un retropassaggio sbagliato dell'ex di turno Hakimi, salta Samir Handanovič e porta agevolmente in vantaggio i suoi. Passa una manciata di minuti e Sergio Ramos incorna di testa su corner realizzando il suo centesimo gol con la maglia del Real Madrid.

A tenere in piedi l’Inter ci pensa però Lautaro Martinez che accorcia subito le distanze sfruttando al meglio un pregevole assist di Nicolò Barella.

L’Inter attacca subito nella ripresa e a siglare il pareggio ci pensa Perišić, che segna a modo di Romelu Lukaku, il centravanti che sostituiva. Difesa del pallone con il corpo e rasoterra di sinistro in diagonale che pesca l’angolino lontano.

L’Inter sente di poter far sua la partita e attacca. Zidane però indovina i cambi: Vinícius Júnior scappa a sinistra e pesca l’altro nuovo entrato Rodrygo. Il 19 enne controlla e lascia partire un tiro che non lascia scampo a Handanovič. L’Inter attacca ma non passa più e resta in coda al girone con due punti. La vetta è a solo tre lunghezze, ma adesso non si può più sbagliare