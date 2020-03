Storia della partita: Lipsia - Spurs

Il Leipzig giocherà in casa il 10 marzo alle 21:00 CET contro il Tottenham Hotspur nella gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League. Questa pagina verrà aggiornata costantemente con le ultime dalle squadre, le parole dei protagonisti e le analisi degli esperti con l'avvicinarsi della partita.



Dove guardare la partita in TV

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Tottenham 0-1 Leipzig

Il rigore nel secondo tempo di Timo Werner ha regalato la vittoria di misura agli ospiti sebbene entrambe le squadre abbiano colpito un palo - Angeliño per il Leipzig e Giovani Lo Celso per gli Spurs. La vittoria è stato il giusto premio per la formazione tedesca che al White Hart Lane ha disputato una gara votata all'attacco.

Probabili formazioni

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angeliño; Werner, Schick, Nkunku

Indisponibili: Kampl (caviglia), Konaté (bicipite femorale), Orban (ginocchio)

In dubbio: Adams (polpaccio)

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies; Winks, Ndombélé, Lo Celso; Bergwijn, Moura, Alli

Indisponibili: Kane (bicipite femorale), Son (braccio), Sissoko (ginocchio)

In dubbio: Sessegnon (anca)



Ultimi risultati

Leipzig

Forma: PVVVPS (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Ultima: Leipzig 1-1 Bayer Leverkusen, 01/03

Prossima: Wolfsburg (t), 07/03

Situazione: 2° in Bundesliga

Tottenham

Forma: SSSVVV

Ultima: Tottenham 2-3 Wolves, 01/03

Prossima: Norwich (c), 04/03 – ottavi di finale FA Cup

Situazione: 7° in Premier League, ottavi di finale FA Cup

Il parere degli esperti

James Thorogood, reporter Leipzig: il Leipzig non è più quella squadra inesperta e insicura che si è presentata per la prima volta sul palcoscenico europeo nel 2017. La vittoria per 1-0 di due settimane fa si aggiunge a una serie di prestazioni di grande spessore arrivate grazie a un calcio offensivo guidato dal suo attacco dinamico. L'attaccante Timo Werner ha detto che la propria squadra all'esordio nella fase a eliminazione diretta potrebbe raggiungere tranquillamente la semifinale con "due buone partite" e un pizzico "di fortuna nel sorteggio". Affermazione senza dubbio audace ma al momento credibile.

Le parole degli allenatori

Stato di forma

Leipzig

• Il Lipsia è arrivato primo nel Gruppo G con tre lunghezze di vantaggio, totalizzando sette punti su 11 punti in trasferta grazie alle vittorie contro Benfica (2-1) e Zenit (2-0) e al pareggio contro il Lione alla sesta giornata. In casa ha perso 2-0 contro il Lione, vinto 2-1 contro lo Zenit e pareggiato 2-2 contro il Benfica alla penultima gara, suggellando la qualificazione matematica.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Sabitzer, Forsberg e Werner: gli highlights del Lipsia

• Il Lipsia ha vinto sei partite su 13 in UEFA Champions League (P3 S4).

• La vittoria sullo Zenit è l'unica del Lipsia nelle ultime quattro partite europee giocate in casa (P2 S1). I tedeschi avevano vinto cinque gare consecutive prima della sconfitta nella prima giornata della fase a gironi 2018/19 di UEFA Europa League col Salisburgo.

• Terzo classificato in Bundesliga e finalista in Coppa di Germania la scorsa stagione, il Lipsia partecipa per la terza volta alle coppe europee, con appena 31 gare disputate. Nel 2017/18 è diventato la prima squadra a esordire nella fase a gironi di UEFA Champions League, totalizzando sette punti e arrivando terzo dietro in un girone che comprendeva Beşiktaş, Porto e Monaco. Quindi è passato in UEFA Europa League, approdando ai quarti e arrendendosi al Marsiglia.

• La prima partita europea giocata dal Lipsia in casa è stato un 1-1 contro il Monaco nella prima giornata di due anni fa; nella fase a gironi di quella stagione ha battuto in casa il Porto 3-2 ma perso 2-1 col Beşiktaş (0-2).

• Con i risultati di questa stagione le vittorie in casa sono adesso due in sei partite di UEFA Champions League (P2 S2).

• La gara d'andata è stata la prima europea del Leipzig contro un club inglese.

• Il bilancio europeo del Leipzig in doppie sfide a eliminazione diretta è di cinque qualificazioni e una eliminazione, ovvero nel 2017/18 col Marseille (1-0 c, 2-5 t).

• Per la seconda volta appena il Lipsia ha vinto l'andata in trasferta in competizioni UEFA. I tedeschi avevano vinto 3-1 in casa del Napoli nei sedicesimi di UEFA Europa League 2017/18 - prima volta in una fase a eliminazione diretta - e si era qualificato per i gol in trasferta dopo la sconfitta per 2-0 in casa.

• Il Leipzig non è mai arrivato ai calci di rigore in competizioni UEFA.

Tottenham

• Gli Spurs hanno chiuso il Gruppo B al secondo posto con sei punti di vantaggio sulla terza nonostante le due sconfitte contro il Bayern München, che ha chiuso a punteggio pieno. Il Tottenham ha perso 3-1 in Germania nella sesta giornata dopo aver pareggiato 2-2 in casa dell'Olympiacos; nell'altra trasferta, in casa del Crvena zvezda, ha vinto invece 4-0 registrando la sua vittoria più ampia in trasferte di UEFA Champions League.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights quarta giornata: Crvena zvezda 0-4 Tottenham

• Gli Spurs hanno perso 7-2 in casa del Bayern in quella che è stata la prima sconfitta con sette gol subiti in casa nei 137 anni di storia del club ma poi si è riscattata con una vittoria per 5-0 contro il Crvena zvezda in quella che è stata la sua vittoria col margine più ampio in assoluto nella competizione. Gli Spurs si sono qualificati agli ottavi alla quinta giornata grazie alla vittoria in rimonta per 4-2 sull'Olympiacos dopo essere andati sotto di due reti: era la prima partita di José Mourinho da tecnico del Tottenham dopo l'addio di Mauricio Pochettino.

• Nella passata edizione di UEFA Champions League, la formazione di Pochettino ha superato il girone dopo aver raccolto appena un punto nelle prime tre gare. Agli ottavi ha spazzato il Borussia Dortmund (3-0 c, 1-0 t), mentre ai quarti e in semifinale ha vinto grazie ai gol in trasferta rispettivamente contro Manchester City (1-0 c, 3-4 t) e Ajax (0-1 c, 3-2 t). Nella loro prima finale di Coppa dei Campioni, gli Spurs hanno affrontato i connazionali del Liverpool, vincitori per 2-0 all'Estadio Metropolitano di Madrid.

•Gli Spurs avevano vinto solo una partita su sei in UEFA Champions League (P1 S4) prima della terza giornata, ma poi hanno centrato tre vittorie consecutive prima di perdere in trasferta col Bayern e in casa col Lipsia.

• Il Tottenham è alla quarta partecipazione agli ottavi di UEFA Champions League dove sono arrivate due qualificazioni e una eliminazione. Gli inglesi sono ancora imbattuti in trasferta in questa fase della competizione. Nel 2010/11 ha vinto 1-0 in trasferta col Milan e pareggiato 0-0 in casa; due stagioni fa ha pareggiato 2-2 sul campo della Juventus all'andata ma ha perso 2-1 in casa al ritorno.

• Col successo contro il Dortmund a questo turno della scorsa edizione, gli Spurs hanno un bilancio di cinque passaggi del turno e tre eliminazioni contro le squadre tedesche.

• Prima di perdere in casa contro il Bayern alla seconda giornata, i Lilywhites erano reduci da quattro vittorie consecutive contro le squadre tedesche (in casa e fuori casa).

• Il bilancio del Tottenham in Germania è V5 P2 S7; la sconfitta in casa del Bayern alla sesta giornata è stata la seconda appena nelle ultime sette in terra tedesca (V3 P2).

• La sua sconfitta europea più pesante di sempre è stata in Germania - 8-0 in casa del Köln nella Coppa Intertoto UEFA 1995; quella è stata l'ultima volta che il Tottenham ha subito sette gol prima della sconfitta col Bayern alla seconda giornata.

• Il Tottenham è stato eliminato nelle prime tre doppie sfide UEFA nelle quali ha perso l'andata in casa ma ha rimontato e passato il turno contro l'Ajax nel precedente più recente quando è passato per i gol in trasferta nella semifinale della passata stagione grazie alla tripletta nel secondo tempo di Lucas Moura nella partita di Amsterdam dopo essere andato sotto per 2-0 e 3-0 complessivamente.



• Contro l'Ajax è stata la terza volta che gli Spurs hanno perso l'andata 1-0 ma la prima volta che ha passato il turno per il risultato complessivo tra andata e ritorno. Gli inglesi erano stati eliminati dal PSV Eindhoven negli ottavi di Coppa UEFA 2007/08 (1-0 trasferta, 5-6 ai rigori) e dal Real Madrid nei quarti di Coppa UEFA 1984/85 (0-0 trasferta). Dopo aver pareggiato in casa del Benfica nel ritorno degli ottavi di UEFA Europa League 2013/14 (1-3 c, 2-2 t), la vittoria in casa dell'Ajax ha allungato il record degli Spurs che non hanno mai perso il ritorno dopo una sconfitta nell'andata in casa.

• Il bilancio del Tottenham ai calci di rigore in competizioni UEFA è V1 S2:

4-3 contro Anderlecht, finale Coppa UEFA 1983/84

5-6 contro PSV Eindhoven, ottavi Coppa UEFA 2007/08

1-4 contro Basel, quarti di finale UEFA Europa League 2012/13

Incroci e curiosità

• Ethan Ampadu del Lipsia è in prestito dal Chelsea.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda gli highlights di Watch Heung-Min Son

• Ha giocato in Germania:

Heung-Min Son (Hamburg 2008–13, Bayer Leverkusen 2013–15)

• Hanno giocato in Inghilterra:

Ademola Lookman (Charlton 2013–17, Everton 2017–19)

Angeliño (Manchester City 2014–20)

• Compagni di nazionale:

Ethan Ampadu e Ben Davies (Galles)

• Hanno giocato insieme:

Christopher Nkunku e Serge Aurier (Paris Saint-Germain 2015–17)

Christopher Nkunku e Lucas Moura (Paris Saint-Germain 2015–18)

Dayot Upamecano, Christopher Nkunku e Tanguy Ndombélé (Francia Under 21)

Angeliño e Steven Bergwijn (PSV Eindhoven 2018/19)

• Harry Kane ha segnato un gol nel 5-0 tra Inghilterra e Repubblica Ceca valevole per le qualificazioni a UEFA EURO 2020 (5-0, 22 marzo 2019). I cechi schieravano Patrik Schick.

• Ai quarti di Coppa del Mondo FIFA 2018, Dele Alli è andato a segno della vittoriosa gara tra l'Inghilterra e la Svezia, che schierava Emil Forsberg.