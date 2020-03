Leipzig - Tottenham 3-0 (tot.: 4-0): Sabitzer porta il Leipzig ai quarti

Marcel Sabitzer ha colpito due volte nei primi 21 minuti, aiutando il Leipzig ad arrivare ai quarti per la prima volta.

La partita

Il capitano della squadra di casa Sabitzer ha subito messo le cose in chiaro per i debuttanti della fase a eliminazioni diretta della UEFA Champions segnando la doppietta immediatamente. L'austriaco è andato in gol dopo 10 minuti, battendo Hugo Lloris con un tiro da fuori.

Sabitzer ha raddoppiato con un colpo di testa preciso sul primo palo, su assist di Angeliño. Notte fonda per il Tottenham, nonostante l'occasione fallita da Dele Alli. Subentrato dalla panchina, Emil Forsberg ha calato il tris 3-0 al primo pallone giocato.

Man of the Match: Marcel Sabitzer (Leipzig)

Roberto Martínez, UEFA technical observer: "Una performance fantastica del centrocampista, con due reti e il controllo del centrocampo."

Formazioni

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele (Adams 56), Laimer, Sabitzer (Forsberg 87), Angeliño; Nkunku (Haidara 59), Schick, Werner

Tottenham: Lloris; Alderweireld, Dier, Tanganga; Aurier (Fagan-Walcott 90+1), Winks, Lo Celso (Gedson Fernandes 80), Sessegnon; Lamela, Alli, Moura