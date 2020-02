Tousart gela la Juve, primo round al Lione

Alla Juventus servirà una rimonta a Torino per approdare qi quarti di finale di UEFA Champions League: i Bianconeri si inchinano 1-0 al Lione nell'andata degli ottavi di finale; decisivo iun gol di Lucas Tousart nel primo tempo.

La partita in pillole

L'avvio della Juventus è incoraggiante: la gara è iniziata da poco quando Cristiano Ronaldo si incunea in area dalla sinistra e pennella un perfetto cross sul secondo paolo, dove Juan Cuadrado manca il tap-in vincente di un soffio. Si tratta però di un fuoco di paglia, perché la pressione bianconera cala rapidamente di intensità e poco a poco la squadra di casa guadagna campo e prende coraggio.

Scrollatosi di dosso il timore reverenziale, gli uomini di Rudy Garcia iniziano a farsi vedere in avanti e a metà tempo sfiorano il vantaggio: angolo da sinistra di Houssem Aouar e Karl Ekambi centra la traversa. La Juve si salva nell'occasione, ma capitola al 31', quando Aouar salta netto Rodrigo Betancur, entra in area dal lato corto e mette al centro un cross che Lucas Tousart devia in rete cogliendo in controtempo Wojciech Szczęsny.

Lo svantaggio frastorna i Bianconeri, la cui reazione nel finale di primo tempo è poco incisiva. La squadra di Sarri entra in campo con piglio più deciso nella ripresa, ma fatica a concludere verso la porta del Lione e per vedere gli ospiti pericolosi bisogna aspettare il 69',quando Paulo Dybala calcia di controbalzo su cross di Alex Sandro, spedendo il pallone di poco a lato.

Lyon's Lucas Tousart opens the scoring against Juventus Getty Images

Man of the Match: Houssem Aouar (Lione)

Willi Ruttensteiner, osservatore tecnico UEFA: "La sua intelligenza, la sua tecnica e l'assist per il gol, per tacere del lavoro difensivo, lo rendono il candidato ideale per il titolo di Man of the Match".

Dopo ogni gara della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, la UEFA consegna il premio ufficiale Man of the Match per dare un riconoscimento ai migliori giocatori del torneo.



It was a frustrating evening for Cristiano Ronaldo and Juventus Getty Images

Formazioni

Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (Tete 78'), Bruno Guimarães, Tousart, Aouar, Cornet (Andersen 81'); Ekambi (Terrier 66'), Dembélé

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot (Bernardeschi 78'), Pjanić (Ramsey 61'), Bentancur; Cuadrado (Higuaín 70'), Ronaldo, Dybala