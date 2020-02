Atalanta - Valencia: storia della partita

La stagione d'esordio dell'Atalanta in UEFA Champions League prosegue con la sfida agli ottavi contro il Valencia, che cerca di tornare ai quarti dopo 13 anni.

• I nerazzurri, secondi nel Gruppo C dietro al Manchester City, non hanno mai affrontato la formazione spagnola.

• Il Valencia è arrivato primo nel Gruppo H e ha centrato la quarta qualificazione complessiva agli ottavi, la prima dal 2012/13.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights sesta giornata: Shakhtar Donetsk - Atalanta 0-3

Atalanta

• L'Atalanta ha totalizzato sette punti nella fase a gironi e si è qualificata come seconda nel Gruppo C, a sette lunghezze dal Manchester City e con una di vantaggio sullo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri avevano racimolato appena un punto nelle prime quattro partite, subendo anche le loro sconfitte più pesanti in Europa: 4-0 sul campo della Dinamo Zagreb alla prima giornata e 5-1 sul campo del Manchester City nella seconda trasferta del girone.

• L'Atalanta aveva anche perso 2-1 in casa contro lo Shakhtar alla seconda giornata subendo due gol nel finale e ha conquistato il primo punto con un 1-1 interno contro il City alla quarta giornata. Quindi, ha centrato la prima vittoria nella competizione battendo la Dinamo 2-0 a Milano e suggellato la qualificazione alla sesta giornata con un 3-0 in casa dello Shakhtar.

• Il successo contro la Dinamo ha interrotto una striscia di sei gare senza vittorie in Europa (P3 S3). La vittoria contro lo Shakhtar è stata la seconda consecutiva in Europa: i nerazzurri avevano vinto tre partite di seguito solo una volta, nella fase di qualificazione della scorsa UEFA Europa League.

• Prima della prima giornata, l'Atalanta non perdeva da sette partite europee. In ogni caso, ha un bilancio di appena quattro sconfitte nelle ultime 20 gare continentali (V9 P7).

• L'Atalanta è alla 42esima partita e alla settima stagione in Europa. Ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni prima.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Atalanta - Dinamo Zagreb 2-0

• Terza classificata in Serie A nel 2018/19 (miglior piazzamento di sempre) e finalista in Coppa Italia, l'Atalanta è alla terza stagione europea consecutiva. Nel 2017/18 ha superato la fase a gironi di UEFA Europa League ed è uscita contro il Borussia Dortmund ai sedicesimi (2-3 t, 1-1 c), mentre nel 2018/19 è stata battuta 4-3 ai rigori dal Copenhagen nella stessa competizione dopo due 0-0; nei turni precedenti aveva eliminato Sarajevo (10-2 complessivo) e Hapoel Haifa (6-1).

• La sconfitta contro lo Shakhtar alla seconda giornata è stata l'unica dell'Atalanta in 15 gare casalinghe europee (W7 D7) dopo l'1-2 contro il Mechelen nella semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe 1987/88 (2-4 complessivo). Si tratta delle uniche sconfitte in 20 partite interne in Europa (V11 P7).

• L'Atalanta era l'unica esordiente nella fase a gironi 2019/20 – nonché la 10ª italiana e la 141ª in totale – ed è una delle due debuttanti agli ottavi insieme all'RB Leipzig.

• L'Atalanta è alla prima sfida contro una squadra spagnola nelle competizioni UEFA.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights sesta giornata: Ajax - Valencia 0-1

Valencia

• Il Valencia è arrivato primo a pari merito con il Chelsea nel Gruppo H con 11 punti, vincendo il girone grazie ai migliori risultati negli scontri diretti (1-0 t, 2-2 c). In trasferta ha totalizzato sette punti, battendo l'Ajax 1-0 alla sesta giornata e suggellando la qualificazione. Gli altri quattro punti sono arrivati contro il LOSC Lille (1-1 t, 4-1 c), mentre l'unica sconfitta è stata quella casalinga per 3-0 contro l'Ajax alla seconda giornata.

• Le vittorie in casa del Chelsea e dell'Ajax sono state le uniche del Valencia nelle ultime otto trasferte di Champions League (P3 S3); tuttavia, la squadra ne ha vinte cinque nelle ultime 12 (P4 S3).

• Il Valencia ha segnato solo quattro gol nelle ultime otto trasferte di UEFA Champions League e non ne ha segnato più di uno nelle ultime 12, qualificazioni incluse.

• Quarto classificato in Liga nel 2018/19, il Valencia è alla dodicesima partecipazione in UEFA Champions League ed è stato finalista nel 1999/2000 e nel 2000/01, ma non arrivava agli ottavi dal 2012/13.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la vittoria del Valencia contro il Chelsea

• La scorsa stagione, il Valencia è arrivato terzo nel girone dietro Juventus e Manchester United, passando in UEFA Europa League. Quindi, ha superato Celtic (3-0 complessivo), Krasnodar (3-2) e Villarreal (5-1) ed è arrivato in semifinale, perdendo contro l'Arsenal (3-1 t, 4-2 c).

• Il bilancio del Valencia nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre italiane è di due qualificazioni e quattro eliminazioni. Gli spagnoli hanno vinto la più recente, superando l'Inter ai gol in trasferta agli ottavi di UEFA Champions League 2006/07 (2-2 t, 0-0 c).

• La squadra spagnola ha perso in casa (0-2) e in trasferta (0-1) contro la Juventus nel 2018/19, arrivando a cinque partite senza vittorie contro le italiane in UEFA Champions League (P2 S3) dopo il 2-1 interno sulla Roma a settembre 2006. La sconfitta a Torino è stata la settima in 12 trasferte in Italia (V2 P3).

• Il Valencia partecipa per la quarta volta agli ottavi di UEFA Champions League (V1 S2). Nell'ultima occasione (2012/13) è stato eliminato dal Paris Saint-Germain (1-2 c, 1-1 t). Quello contro l'Inter nel 2007 è stato l'unico successo a questo turno, anche se con due pareggi: dunque, la squadra non ha mai vinto agli ottavi (P4 S2).

• Il Valencia ha perso la finale di UEFA Champions League 2001 ai rigori contro il Bayern Monaco a San Siro, che ospiterà la gara di andata contro l'Atalanta. Il bilancio degli spagnoli in questo stadio contro le squadre italiane è P3 S1, sempre contro l'Inter.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2001: Bayern - Valencia 1-1 (5-4 rig.)

Curiosità e incroci

• Hanno giocato in Spagna:

Guilherme Arana (Sevilla 2017–19)

Luis Muriel (Granada 2010–11, Sevilla 2017–18)

• Hanno giocato in Italia:

Cristiano Piccini (Fiorentina 2010–15, Carrarese 2011/12 (prestito), Spezia 2012/13 (prestito), Livorno 2013/14 (prestito))

Geoffrey Kondogbia (Inter 2015–17)

Alessandro Florenzi (Roma 2002-20, Crotone 2011-12 in prestito)

• I precedenti di Florenzi contro l'Atalanta con la maglia della Roma sono V3 P5 S3. Ha segnato nel pareggio per 3-3 del 27 agosto 2018.

• La prima gara di Kondogbia nell'Inter si è conclusa con una vittoria casalinga per 1-0 contro l'Atalanta (23 agosto 2015).

• Compagni di nazionale:

Marten de Roon, Hans Hateboer e Jasper Cillessen (Olanda)

Mattia Caldara, Pierluigi Gollini e Alessandro Florenzi (Italia)