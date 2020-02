Tottenham - Lipsia 0-1: Werner piega gli Spurs dal dischetto

Un rigore di Timo Werner nella ripresa consente al Lipsia, all'esordio assoluto negli ottavi, di espugnare il campo del Tottenham.

TOTTENHAM - LEIPZIG: LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

La partita in pillole

Le due squadre partono forte: Angeliño coglie un legno al 2', poi è una conclusione di Werner a venire bloccata. Sul fronte opposto Péter Gulácsi dice di no a Steven Bergwijn, ma il portiere più impegnato è Hugo Lloris, che dice nuovamente di no a Werner.

Dopo aver chiuso il primo tempo senza concretizzare il proprio predominio, il Lipsia passa a condurre in avvio di ripresa. Konrad Laimer viene atterrato in area da Ben Davies e Werner batte Lloris dal dischetto. Poco dopo il portiere francese nega il raddoppio a Patrick Schick.

Gli Spurs faticano a rientrare in partita, anche se Gulácsi deve impegnarsi in due distinte occasioni per neutralizzare i calci di punizione di Giovani Lo Celso e del subentrato Erik Lamela. Nel finale Lucas Moura non inquadra la porta di testa: in Germania servirà più brillantezza agli Spurs per tentare la rimonta.

Man of the Match: Hugo Lloris (Tottenham)

Gareth Southgate, osservatore tecnico UEFA: "Ha compiuto tre o quattro grandi interventi, tenendo in partita gli Spurs".

Dopo ogni gara della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, la UEFA consegnerà il premio ufficiale Man of the Match per dare un riconoscimento ai migliori giocatori del torneo.

Formazioni

Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Davies; Gedson Fernandes (Ndombélé 64), Winks; Lo Celso, Alli (Lamela 64), Bergwijn; Lucas

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Nkunku (Haidara 74), Werner; Schick