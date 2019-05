Madrid è... • La capitale della Spagna e la quarta città più visitata d'Europa. • La sesta città più grande all'interno della UEFA, con una popolazione di circa tre milioni di abitanti. • Chiamata nel Medioevo 'Magerit' – che in arabo significa 'luogo abbondante di acqua'. • Città natale di Plácido Domingo, Julio ed Enrique Iglesias, Fernando Verdasco, Penélope Cruz e Raúl González. • Gemellata tra le tante città con Abu Dhabi, Melbourne, New York, Rabat e Tripoli. • Seconda città a ospitare la quinta finale di Coppa dei Campioni dopo Londra; il Santiago Bernabéu ha ospitato le finali del 1957, 1969, 1980 e 2010.

Estadio Metropolitano

L'Estadio Metropolitano è l'impianto di casa dell'Atlético Madrid ©Getty Images

• L'impianto, ristrutturato recentemente, ha sostituito il Vicente Calderón come stadio di casa dei tre volte vincitori dell'UEFA Europa League dell'Atlético Madrid.

• Prende il nome dall'originale Estadio Metropolitano – casa dell'Atlético fino al 1966.

• Ha aperto al pubblico il 16 settembre 2017, quando l'Atlético ha affrontato il Málaga in Liga; Antoine Griezmann ha segnato il primo gol nel nuovo impianto di casa in una vittoria per 1-0.

• Situato sull'Avenida Luis Aragonés (chiamata così in onore dell'allenatore spagnolo che ha vinto UEFA EURO 2008), ha una capienza di circa 68.000 posti.

• Costruito pensando anche all'impatto ambientale, l'illuminazione a LED e i pannelli solari dello stadio riducono il consumo energetico, mentre l'acqua piovana riciclata irriga il campo.

• Situato nella zona nord-est di Madrid, è facilmente raggiungibile con la linea 7 della metropolitana (fermata: Estadio Metropolitano).

Il calcio in città

I tifosi del Real Madrid e dell'Atlético Madrid rappresentano oltre la metà di tutti gli appassionati di calcio spagnoli ma le due squadre hanno anche un'importante tradizione europea. Il Real Madrid ha iniziato la stagione 2018/19 con 33 titoli spagnoli e 19 Coppe di Spagna, oltre a 13 UEFA Champions League/Coppe dei Campioni e due Coppe UEFA. Anche l'Atlético ha la bacheca piena di trofei: dieci campionati e Coppe di Spagna, una Coppa delle Coppe e tre UEFA Europa League. In città ci sono molte altre squadre (Getafe, Rayo Vallecano e Leganés sono nella massima serie), ma c'è un solo derby di Madrid di cui tutto il mondo parla, ed è quello tra Real e Atlético.