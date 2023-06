Informazioni importanti per i tifosi che assisteranno alla finale di UEFA Champions League

La finale di UEFA Champions League vedrà il Manchester City FC affrontare l'FC Internazionale Milano allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul (Turchia) il 10 giugno 2023 (calcio d'inizio ore 21:00 CEST / 22:00 ora locale). La UEFA non vede l'ora di accogliere i tifosi di tutto il mondo per un'esperienza entusiasmante e memorabile.

Due Fan Zone dedicate nelle immediate vicinanze dello stadio ospiteranno i tifosi del Manchester City e dell'Inter a partire dalle ore 14:00 del giorno della partita. Sarà il posto perfetto per dare inizio ai festeggiamenti, con spettacoli dal vivo, punti di ristoro e molto altro. Le Fan Zone sono accessibili solo ai possessori di biglietto per la finale. Si consiglia ai tifosi di arrivare presto.

Per facilitare gli spostamenti il giorno della partita, sarà operativo un programma di trasporto gratuito che include bus navetta dedicati e tutti i servizi di metropolitana e tram di Istanbul. I possessori del biglietto per la partita possono utilizzare i mezzi gratuitamente esibendo il proprio UCL Fan Pass nell'app della UEFA Champions League al momento di salire sulle navette o su richiesta del personale di controllo.

Il giorno della partita sarà attivo il servizio navetta dedicato tra gli aeroporti, il centro città e le Fan Zone. Come annunciato, si prevede traffico intenso a Istanbul. Attraversare la città potrebbe richiedere molto più tempo del previsto, quindi si consiglia ai possessori dei biglietti di partire con un buon margine ed evitare il taxi. Le navette ufficiali e i mezzi pubblici sono il modo migliore per spostarsi.

Prima di andare a Istanbul, i possessori del biglietto devono prestare molta attenzione alle informazioni sullo stadio fornite dalla UEFA, perché le regole per l'Atatürk Olympic Stadium potrebbero differire da quelle a cui sono abituati. Il regolamento non consente l'introduzione di monete di qualsiasi valuta all'interno dello stadio. Le monete ritirate all'ingresso saranno donate al fondo di solidarietà per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Per la prima volta alla finale di UEFA Champions League, tutti i biglietti per la partita saranno consegnati tramite l'app UEFA Mobile Tickets. I tifosi sono caldamente invitati a trasferire i biglietti ai loro ospiti prima di andare a Istanbul e controllare che il telefono sia completamente carico il giorno della finale. Allo stadio sono ammessi i power bank, purché non superino le dimensioni del telefono.

È fortemente sconsigliato andare allo stadio senza il biglietto per la partita. Chi non possiede il biglietto non potrà accedere allo stadio e alle strutture circostanti. Inoltre, non ci sarà nessun posto dove guardare la finale.

Lo UEFA Champions Festival di Yenikapı, Etkinlik Alanı offrirà ai residenti e ai tifosi sprovvisti di biglietto per la partita numerose attività di intrattenimento per quattro giorni. Il giorno della finale, tutti i visitatori del festival potranno guardarla su maxischermo gratuitamente. Saranno disponibili maxischermi dedicati per i tifosi del Manchester City e dell'Inter che sono a Istanbul ma non hanno il biglietto per la partita.

I tifosi che andranno allo stadio e i visitatori del festival sono caldamente invitati a scaricare l'app ufficiale della UEFA Champions League prima di andare a Istanbul. La Guida ufficiale nell'app conterrà avvisi di viaggio in tempo reale, aggiornamenti prepartita, una mappa interattiva e l'UCL Fan Pass, che permette di viaggiare gratuitamente il giorno della finale a tutti i possessori di biglietto. La UEFA, inoltre, sta collaborando con i club finalisti, le tifoserie e le autorità locali per garantire un'ampia diffusione di tutte le comunicazioni relative all'evento.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili nell'app ufficiale della UEFA Champions League e nella Guida alla finale su UEFA.com.